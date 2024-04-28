В Пулково временно требуют упаковывать багаж только по стандартам аэропорта

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа — открыт дополнительный пункт обслуживания», — цитирует пресс-службу аэропорта «Фонтанка». В авиагавани отметили, что такие требования носят временный характер.

При этом многие пассажиры жалуются на то, что чемоданы приходится экстренно переупаковывать. Стоимость услуги по защите багажа составляет от 500 до 1000 рублей за одну сумку.

Майские праздники — пилотная версия отпуска. Около четверти путешественников не мыслят отдых без питомцев. «Собака.ru» вместе с кинологом фонда «Рука помощи бездомным животным», члена Ассоциации «Благополучие животных» Владом Кучеренко рассказывает, как организовать поездку и подготовить животное.