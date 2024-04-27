Инструкция: как путешествовать с животным на поезде, электричке и самолете

Майские праздники — пилотная версия отпуска. Около четверти путешественников не мыслят отдых без питомцев. «Собака.ru» вместе с кинологом фонда «Рука помощи бездомным животным», члена Ассоциации «Благополучие животных» Владом Кучеренко рассказывает, как организовать поездку и подготовить животное.
Поезд
Один человек может перевозить не более двух животных. Для таких путешественником предусмотрены билеты только в некоторых классах вагонов — на сайте РЖД отмечены лапкой. Небольшие собаки и кошки по правилам должны путешествовать в переносках.
Если животное помещается в сумку или контейнер до 180 см по сумме трех измерений, оно считается мелким. Сумка и контейнер должны быть с хорошей системой вентиляции, удобными, чтобы четвероногий мог повернуть голову, вытянуть лапы. Стоимость билета для животных зависит от тарифного пояса и километража. Максимальная цена — 4546 рублей. Например, билет из Петербурга до Сочи обойдется в 1207 рублей. Ветеринарные документы для путешествия по России не требуются.
Крупные питомцы должны путешествовать только в купе. Владельцу необходимо предварительно выкупить все места. Доплачивать в этом случае за животное не нужно.
Электричка
В пригородных поездах нужно оформлять билет для домашнего животного. Обычно цена зависит от региона, длины маршрута и составляет не более 25% от стоимости проезда взрослого пассажира. Мелких питомцев разрешают перевозить в вагоне без переноски, на поводке и в наморднике, а крупных — только в тамбуре. Ветпаспорт не нужен.
Самолет
В салоне самолета обычно можно перевозить животных весом до 8—10 кг вместе с переноской — ее ставят под ноги. Билет для питомца будет стоить примерно от 2000 — 3000 рублей.
Недавно «Аэрофлот» разрешил перевозить питомцев весом вместе с контейнером до 15 килограмм на соседнем кресле. Услуга доступна в любом классе. Дополнительное место нужно оплатить по тарифу как для взрослого пассажира. В экономе и комфорте максимальные габариты жесткого контейнера — 50х30х30, полужесткого — не более 50х32х30 сантиметров. В бизнес-классе — 50х40х30 и 50х40х40 сантиметров соответственно. Похожие предложения есть и в других компаниях: у «Уральских авиалиний», Utair, Nordstar. У S7 одни из самых удобных условий перевозки животных. В салон можно взять переноску размером не больше 55х40х40 сантиметров. Единственное — услуга у перевозчика доступна только в эконом-классе.
Обычно у авиакомпаний есть квота по перевозке животных в салоне самолета. Перед покупкой билета на конкретный рейс, лучше уточнить: остались ли места для четвероногих. Иногда перевозчики запрещают лететь вместе животным-антагонистам. Например, пассажиру с котом могут отказать, если другой человек уже зарегистрировал собаку на рейс. Такое правило действует у «Руслайн». Некоторые авиакомпании не берут на борт собак и кошек брахицефальных пород — с короткой и приплюснутой мордой. Они чувствительны к перепадам температуры и давления. Не пустят на рейс, если летите с котятами или щенками младше двух месяцев — высок риск обезвоживания во время полета.
Животные, которые не помещаются в переноски, установленных авиакомпаниями размеров, летят в багажном отделении в клетке или контейнере.
Документы для перелета по России:
- ветпаспорт с отметками о прививках.
В другие страны:
- ветпаспорт с отметками о прививках и чипировании;
- ветеринарное свидетельство формы № 1 (нужно оформить не ранее чем за 5 дней до вылета);
- сертификат формы № 5а (дают в обмен на ветеринарное свидетельство формы № 1);
- тест на наличие антител к бешенству (нужен для перелета в некоторые страны: ОАЭ, Израиль, Японию).
Полный перечень необходимых документов рекомендуем уточнять в конкретной авиакомпании и консульстве страны, куда собираетесь ввезти животное.
Как подготовить животное к поездке
Влад Кучеренко
Кинолог Фонда «Рука помощи бездомным животным», члена Ассоциации «Благополучие животных»:
«Все новое для животного, как и для человека, всегда стресс. Необходимо заранее познакомить собаку с потенциально сложными и незнакомыми для нее ситуациями: ношение намордника, нахождение в местах скопления людей и в целом к шумным местам. Оцените состояние питомца перед путешествием, насколько комфортно он себя чувствует. Если уровень тревожности высокий, стоит проконсультироваться со специалистом. Медикаменты нужно давать животным только по рецепту ветеринара. Успокоительные средства имеют накопительный эффект, поэтому принимают их за две-три недели до путешествия.
Животное важно приучать к путешествиям постепенно. Рекомендую начать с коротких поездок на общественном транспорте в наиболее свободное от массового скопления людей время. Постепенно увеличивайте продолжительность и приближайтесь к часу пик.
При планировании отпуска отдавайте предпочтения тем способам передвижения, где у питомца есть возможность находиться рядом с хозяином. Сам по себе перелет — потенциально более сложная история, чем поезд из-за перепадов давления. Например, тяжело переносят перелет животные с короткими дыхательными путями — кошки и собаки так называемых брахицефальных пород (с приплюснутыми мордами).
Если питомец не тревожный, проблем с приучением к переноске возникнуть не должно. Достаточно поставить сумку или контейнер в доступном для животного месте и положить туда любимую игрушку. Несколько дней уйдет на привыкание, обнюхивание. Когда собака начнет реагировать спокойно, можно пригласить ее внутрь с помощью лакомства.
Иногда на практике многие собаки не в восторге от переносок. В этом случае важно обратить внимание на габариты сумки или контейнера. Питомец должен иметь возможность лечь как удобно. Если четвероногий друг наотрез отказывается заходить внутрь, научите его расслабляться в отрыве от переноски. Например, на коврике. Когда собака будет спокойно лежать на нем, можно положить его на дно разобранной сумки. Затем попробуйте поставить крышу переноски над ковриков, а в конце добавьте дверцу. За каждый успешно пройденный шаг поощряйте собаку.
Пожалуй, главное, на что стоит обратить внимание до путешествия — тревожность животного. Возможно, собака переживает не только из-за поездок на общественном транспорте или пребывании в переноске, а сама по себе находится в нервном напряжении. Чтобы отдых прошел для всех с минимальным стрессом, лучше обратиться за консультацией к кинологу перед поездкой».
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