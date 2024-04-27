Инструкция: как путешествовать с животным на поезде, электричке и самолете

Поезд

Один человек может перевозить не более двух животных. Для таких путешественником предусмотрены билеты только в некоторых классах вагонов — на сайте РЖД отмечены лапкой. Небольшие собаки и кошки по правилам должны путешествовать в переносках.

Если животное помещается в сумку или контейнер до 180 см по сумме трех измерений, оно считается мелким. Сумка и контейнер должны быть с хорошей системой вентиляции, удобными, чтобы четвероногий мог повернуть голову, вытянуть лапы. Стоимость билета для животных зависит от тарифного пояса и километража. Максимальная цена — 4546 рублей. Например, билет из Петербурга до Сочи обойдется в 1207 рублей. Ветеринарные документы для путешествия по России не требуются.

Крупные питомцы должны путешествовать только в купе. Владельцу необходимо предварительно выкупить все места. Доплачивать в этом случае за животное не нужно.

Электричка

В пригородных поездах нужно оформлять билет для домашнего животного. Обычно цена зависит от региона, длины маршрута и составляет не более 25% от стоимости проезда взрослого пассажира. Мелких питомцев разрешают перевозить в вагоне без переноски, на поводке и в наморднике, а крупных — только в тамбуре. Ветпаспорт не нужен.