Что где есть и пить под пальмой? Гастрономический и культурный гид от 5 заграничных отелей

КАК ВСЕ УСТРОЕНО

Этюд в бежевых тонах (песчаного пляжа, светлого дерева и ленивого солнца) полувекового (!) курорта на территории природного заповедника на полуострове Кассандра в греческой области Халкидики. Это более 400 гектаров земли, 7 километров пляжей, 5 пятизвездочных отелей в окружении соснового леса и садов.

В портфеле достижений у каждого есть что‐то свое: в Sani Club — ​вид из бунгало на Эгейское море и гору Олимп; в Sani Dunes — ​самый большой подогреваемый бассейн в Греции в виде лагуны, а в Porto Sani — все для отдыха с маленькими детьми (от подогревателей для бутылочек до детских шезлонгов). В резиденциях Sani Asterias продумано все: от холодильников для вина и домашних кинотеатров до меню подушек и косметических процедур. А Sani Beach играет на поле sport&chic и помимо близости к пляжу Bousulas с кипенно-белым песком славится соседством с великими спортивными академиями — ​Теннисным центром Рафаэля Надаля, футбольным клубом «Челси», академиями выживания Беара Гриллса, подводного плавания PADI или парусного спорта.

ЧТО И ГДЕ ЕСТЬ

Только представьте! Sani Resort может похвастаться 27 ресторанами и 13 барами. В ресторане Over Water у шеф-повара Стефани Ле Келлек, обладательницы двух звезд «Мишлен», баранину готовят 12 часов, превращают ее во фрикасе и приправляют сезонной зеленью, а атлантических и тихоокеанских рыб амберджеков жарят на углях с овощами и боттаргой. Мода на гастрономию Нового Орлеана шагает по всему миру! Вот и в местном Grill by the Pool под шефством повара Димитриса Фатисиса луизианские хиты приукрашивают каджунскими специями. Из необычного: фисташковый заварной крем с парфе из куриной печени, черным чесноком, лимонным конфи и горбыль с красным мангольдом. А постигать греческую кухню идем в таверну Alexis, заказывая осьминогов и сардин на гриле или креветок саганаки с тертой фетой, чесноком и свежими сладкими томатами.