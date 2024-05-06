Что где есть и пить под пальмой? Гастрономический и культурный гид от 5 заграничных отелей

Медитировать среди глициний, жить в архитектурном шедевре, окруженном кедровой рощей, с видом на океан, прокачать навыки тенниса в Центре Рафаэля Надаля и наконец-то перезагрузить мозг (закрыв гаджеты в сейфе!) и тело (питаясь гаспачо из граната по канонам Авиценны!): самые классные отели и санатории мира ждут на пятизвездочные восстановительные процедуры. Вот вам отпускной чек-лист: от мишленовских завтраков до серфинга и йоги в бережных лучах восходящего солнца.
Maxx Royal Bodrum: черная икра от Caviar Kaspia, орекьетте со звездой Мишлен, сон в мандариновой роще, виндсерфинг и квантовое искусство будущего!
КАК ВСЕ УСТРОЕНО
Сердце Бодрума забилось чаще! На частном полуострове, в уединенной бухте поселка Гельтюркбюкю, где зелень сосновых лесов встречается с лазурным Эгейским морем, расцвел новейший отель Maxx Royal Bodrum. Вокруг — райский сад, собранный ландшафтными архитекторами, не менее талантливыми, чем Эда Йылдыз, в лесопитомниках Италии и Испании: пробковый дуб, железное дерево, кедр и китайская глициния. От палящего солнца прячьтесь под мандариновыми деревьями — или в номерах. Для исповедующих гедонизм — сьюты с личными террасами и балконом, двухэтажные дюплексы и лагуна-студии с напольным покрытием terazzo, видом на эгейскую гладь из панорамных окон и прямым выходом к бассейну с морской водой. Для познавших тотальный дзен — отдельные футуристические виллы, чтобы завтракать после сауны на собственной террасе среди пальмовых и оливковых рощ. Строили Maxx Royal Bodrum по всем принципам устойчивого развития: энергопотребление снизили на 24% и сэкономили более 45% водных ресурсов.
ЧТО И ГДЕ ЕСТЬ
За гастрономический люкс отвечают шесть ресторанов, шесть баров и — сенсация! — легендарный Caviar Kaspia, прославившийся в Париже еще в 1927 году и принимавший с тех пор и Сен-Лорана, и Бейонсе. Учимся есть черную икру правильно (а тут представлена, скажем так, вся линейка: от королевского русского осетра до севрюжьей), выкладывая кавьяр на тыльную сторону ладони — между большим и указательным пальцем. А белую икру, которую мечут белуги-альбиносы, потребляем по старинке — ложкой.
Важный кулинарный аттракцион — ресторан Oro от шеф-повара Альфредо Руссо. Классика средиземноморской кухни в авторской интерпретации обладателя звезды Michelin — это орекьетте ручной лепки с анчоусами и брокколи-кремом или карпаччо из говядины с черным трюфелем и пеной из пармезана.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Примерно всем! Прокачать тело на антигравитационной йоге, теннисе и зумбе. Отправить малышей в парк развлечений Maxxi Land и уйти в море (парасейлинг, виндсерфинг, гидроциклы!) или в тотальную релаксацию в спа (не только косметология и массажи, но травяная сауна, соляная комната и ванны Кнайпа для продвинутой гидротерапии).
А еще созерцать (и выкладывать в свой блог!) сказочные инсталляции художника Рефика Анадолу: новатор в сфере ИИ использует архитектуру на территории отеля в качестве холста, превращая лобби в квантовый лес. Тут же — скульптуры французского концептуалиста, кавалера Ордена почетного легиона Бернара Вене из говорящей серии «Дверь, ведущая к морю».
ЧТО СМОТРЕТЬ РЯДОМ
Трюки серфингистов, рассекающих воды на пляжах Гельтюркбюкю. А дотянуться до истории можно, преодолев всего 16 км — в Бодруме. Исследуйте мавзолей и замок Святого Петра — средневековую крепость на территории античного Галикарнаса, построенную рыцарями-госпитальерами на месте античного храма Аполлона, или модернистскую архитектуру музея ARThill художника и скульптора Эндера Гюзея.
В Maxx Royal Kemer Resort прилетают на вертолетах, ходят на яхтах и селятся в сьютах с террасами и бассейнами с видом на море.
КАК ВСЕ УСТРОЕНО
У моря, у синего моря! Maxx Royal Kemer Resort утопает в соснах и песках трех пляжей прямо посреди бухты, спускаясь к побережью по живописному склону холма. За гармоничную связь с природным узором, четкость необаухаус-линий и фотогеничную деревянную отделку отель стал одним из финалистов на Всемирном фестивале архитектуры (WAF) и подтвердил статус наградами за лучшую архитектуру на профессиональных конкурсах.
Все сделано здесь на пять с плюсом: и сервис (есть даже вертолетный трансфер и персональный консьерж!), и инфраструктура. На территории свой аквапарк с 7 горками и бассейном с джакузи, яхтенный клуб, пляжные павильоны, Maxxi Land для детей с комнатами сна, кинотеатром, игровыми залами и множество типов размещения (от сьютов и номеров-лагун до президентской виллы в 450 квадратных метров).
ЧТО И ГДЕ ЕСТЬ
24 часа в сутки обеспечивает деликатесами ресторан Twenty4 с меню а-ля карт. В проекте Marsea — десятки наименований морепродуктов: от ежей и крабов до блюфина. Японский Otaku предлагает суши и тепаньяки-шоу, редкие тосты хоккайдо и азиатские блинчики. А в турецком Baharaat ищем трушные кебабы, кёфте, баранину и пахлаву.
После утреннего акваджима можем позволить себе раблезианское разнообразие сладкого: в Le Melange подают десерты в стиле французских кондитерских, в буфете Chocolatier — главный местный специалитет, шоколад ручной работы на основе какао-порошка Callebaut (берите ганаш, мадлен и шоколадный трюфель!). Охладить пыл после яхтинга помогут ледяные шарики от кондитеров Maxx Royal.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Сначала — детокс! Рождаемся заново в спа с турецкими банными ритуалами, грязевой и травяной терапией, лекарственными маслами и косметологией на новейших аппаратах. Летом Maxx Royal Kemer Resort превращается в филиал Лас-Вегаса на побережье Средиземного моря. Акробаты, танцоры, атлеты — обладатели наград за мировые рекорды наряжаются во все фестивальное, не хуже Селин Дион и Гарри Стайлса, при этом демонстрируя блистательное шоу. А когда на город опускается ночь, трансгрессируем в танцевальный клуб, построенный на скалах.
ЧТО СМОТРЕТЬ РЯДОМ
Бухта больших камней, поцелованных чистейшей бирюзовой водой, туристически не самое активное место. И хорошо! Идти через лес по импровизированной экотропе и уединиться в медитации среди скал — маст-хэв. Неподалеку, там, где раньше были античные города Олимпос и Идирос, — сосновые леса национального парка Олимпос Бейдаглары с историческими памятниками и заповедной флорой, развалины греко-римского города Фазелис и легендарная гора Янарташ с языками пламени, постоянно возникающими из-за самовозгорания природного газа.
По гастрономической культуре Sani Resort можно составить целый фолиант! 40 ресторанных проектов, мишленовские шефы и ежегодный фестиваль Sani Gourmet, собирающий профи всего мира.
КАК ВСЕ УСТРОЕНО
Этюд в бежевых тонах (песчаного пляжа, светлого дерева и ленивого солнца) полувекового (!) курорта на территории природного заповедника на полуострове Кассандра в греческой области Халкидики. Это более 400 гектаров земли, 7 километров пляжей, 5 пятизвездочных отелей в окружении соснового леса и садов.
В портфеле достижений у каждого есть что‐то свое: в Sani Club — вид из бунгало на Эгейское море и гору Олимп; в Sani Dunes — самый большой подогреваемый бассейн в Греции в виде лагуны, а в Porto Sani — все для отдыха с маленькими детьми (от подогревателей для бутылочек до детских шезлонгов). В резиденциях Sani Asterias продумано все: от холодильников для вина и домашних кинотеатров до меню подушек и косметических процедур. А Sani Beach играет на поле sport&chic и помимо близости к пляжу Bousulas с кипенно-белым песком славится соседством с великими спортивными академиями — Теннисным центром Рафаэля Надаля, футбольным клубом «Челси», академиями выживания Беара Гриллса, подводного плавания PADI или парусного спорта.
ЧТО И ГДЕ ЕСТЬ
Только представьте! Sani Resort может похвастаться 27 ресторанами и 13 барами. В ресторане Over Water у шеф-повара Стефани Ле Келлек, обладательницы двух звезд «Мишлен», баранину готовят 12 часов, превращают ее во фрикасе и приправляют сезонной зеленью, а атлантических и тихоокеанских рыб амберджеков жарят на углях с овощами и боттаргой. Мода на гастрономию Нового Орлеана шагает по всему миру! Вот и в местном Grill by the Pool под шефством повара Димитриса Фатисиса луизианские хиты приукрашивают каджунскими специями. Из необычного: фисташковый заварной крем с парфе из куриной печени, черным чесноком, лимонным конфи и горбыль с красным мангольдом. А постигать греческую кухню идем в таверну Alexis, заказывая осьминогов и сардин на гриле или креветок саганаки с тертой фетой, чесноком и свежими сладкими томатами.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Ежегодно в Sani Resort проходят два монументальных события, собирающие на фиесту гастролеров со всей планеты. Во-первых, гастрономический фестиваль Sani Gourmet, куда регулярно приезжает впечатляющий состав шеф-поваров, отмеченных звездами Michelin (французский шеф в четвертом поколении со врожденной страстью к еде Элен Дарроз, испанские близнецы Серджио и Хавьер Торресы с тремя звездами за барселонский ресторан Cocina и многие другие). Во-вторых, музыкальный Sani Festival, который каждое лето начиная с 1992 года принимает суперзвезд мировой арены, включая Сару Брайтман, UB40 с участием Али Кэмпбелла, Андреа Бочелли, Бонни Тайлер и Тома Оделла.
ЧТО СМОТРЕТЬ РЯДОМ
Православные монастыри Метеоры в горах Хасия на севере Греции, образовавшихся более 60 миллионов лет тому назад. Тут захватывающие виды, уникальный природный ландшафт и ценные фрески и рукописи. А совсем рядом с курортом — древний греческий город Салоники.
Курорты Ikos Resort — про изобилие и отпускное бинго, где действительно включено все!
КАК ВСЕ УСТРОЕНО
Вот это масштаб! Коллекция из 7 пляжных курортов на Средиземноморье включает Ikos Olivia и Ikos Oceania, расположенные на лучших пляжах Халкидиков, Ikos Dassia — в одноименном заливе самого зеленого острова Греции Корфу, Ikos Aria — на острове Кос по соседству с Бодрумом, а также Ikos Andalusia — первый курорт за пределами Греции, в испанской Марбелье. В прошлом году случилось пополнение сразу двумя новыми открытиями: Ikos Odisia на Корфу и Ikos Porto Petro на Майорке. Здешние отели утопают в цветущих садах и пышной зелени вдоль белых песков.
ЧТО И ГДЕ ЕСТЬ
Важное правило: ни за что доплачивать не нужно! Даже за все меню а-ля карт в ресторанах, которые работают под кураторством шефов со звездами Michelin, и за бокалы в винном погребе с тремя сотнями позиций со всего света, собранными Николасом Джанопулосом — обладателем звания лучшего сомелье Греции по версии AIWS.
В греческом ресторане Ouzo за кухню отвечает шеф Лефтерис Лазару, придумавший севиче из морского леща с кумкватом и цитрусовым бульоном и пасту с креветками и выдержанным критским сыром. В итальянский Fresco от шеф-повара Этторе Ботрини идем за пиццей с беконом и яичным соусом на манер «Карбонары» и жареным средиземноморским бранзино с горошком и фенхелем. А в испанском Oliva меню разработал шеф-повар Дэвид Ибарбур — специалист по баскской кухне, работавший с мэтром Пьером Ганьером. Оцените его треску пиль-пиль с чечевицей и чоризо и тальяту с хрустящим хамоном и картофельной помадкой.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Электромобиль Tesla — каждому! Да-да, заселяясь в Ikos Resort, будьте уверены, что с вами случится путешествие будущего (конечно, если есть водительские права). На этом технокаре можно и по музеям, и по виноградникам — отели обеспечивают бесплатные билеты всем постояльцам, так же как и посещение одной из местных таверн за пределами курорта. Детям при этом организовывают отдельные обучающие и развлекательные программы для всех возрастов: мини-клуб Heros, клуб для подростков Just4Teens и ежедневные 30 минут свободного времени родителей благодаря дополнительной услуге по присмотру (тоже for free!).
ЧТО СМОТРЕТЬ РЯДОМ
Рядом с каждым из курортов спрятаны свои жемчужины и бриллианты. Просто позвоните своему персональному консьержу, который не только поможет забронировать стол или отправить на спа-процедуры, но и подробно расскажет, какие достопримечательности поблизости нельзя пропустить.
Начинаем новую жизнь в Zulal, питаясь по канонам традиционной арабско-исламской медицины и освободившись от надоевших гаджетов.
КАК ВСЕ УСТРОЕНО
Премиум-санаторий нашей души! Этот оздоровительный курортный комплекс Zulal Wellness Resort by Chiva-Som в северной части Катара, омываемой Персидским заливом, возродит и прокачает наше тело, разум и дух. Медицинский чек-ап при заезде, запрет на использование гаджетов за пределами номера, формирование полезных привычек и правильное питание — все для того, чтобы по возвращении в ветреный и суровый Петербург накопленные ментальные богатства остались с нами. Есть два варианта проживания: номера и люксы с видом на море или на лагуну для любых возрастов и территория только для людей, которым больше 16 лет.
ЧТО И ГДЕ ЕСТЬ
Все по канонам традиционной арабско-исламской медицины и ПП. Рестораны работают строго по расписанию, открываясь три раза в день, а последний заказ принимают не позже 21:30. Большинство блюд курорта лишено глютена и сахара, продукты для них экологическими методами выращивают локальные производители, а особое внимание уделяется ферментации. Местная велнес-кухня основывается на ингредиентах и целебных травах, упомянутых в Коране, польза которых доказана персидским врачом Ибн Синой в «Каноне врачебной науки». Например, гаспачо из граната, восхваляемого пророком Мухаммедом, с оливковым маслом. Место для умеренного гастрономического гедонизма тоже найдется! Главный хит — это угольный круассан с углем дерева Sidr. О чем придется забыть? Об алкоголе! Осваивайте моктейли из полезных составляющих, травяные напитки или чай из солодки, которые контролируют баланс жидкостей и очищают кровь.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Повальное оздоровление гарантированно нас настигнет: 9 кабинетов физиотерапии, 42 спа-комнаты, пространства для аюрведических практик и тайского массажа, фитнес-павильон, гидротерапия, сеансы краниосакральной терапии и ватсу, а также множество термальных объектов: от минеральных ванн и саун до арктических залов и гималайских соляных пещер. От традиционных тайских, китайских и индийских практик не спрячется никто!
ЧТО СМОТРЕТЬ РЯДОМ
Доха, столица Катара, находится в полутора часах езды от Zulal. Мегаполис наполняют очень красивые музеи (только посмотрите на новое грандиозное здание Национального музея Катара, спроектированное архитектором Жаном Нувелем и вдохновленное песками пустынь), а также блошиные и уличные продуктовые рынки, через которые обычно познается любая страна.
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