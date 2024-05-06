Что где есть и пить под пальмой? Гастрономический и культурный гид от 5 заграничных отелей

КАК ВСЕ УСТРОЕНО

Сердце Бодрума забилось чаще! На частном полуострове, в уединенной бухте поселка Гельтюркбюкю, где зелень сосновых лесов встречается с лазурным Эгейским морем, расцвел новейший отель Maxx Royal Bodrum. Вокруг — райский сад, собранный ландшафтными архитекторами, не менее талантливыми, чем Эда Йылдыз, в лесопитомниках Италии и Испании: пробковый дуб, железное дерево, кедр и китайская глициния. От палящего солнца прячьтесь под мандариновыми деревьями — или в номерах. Для исповедующих гедонизм — сьюты с личными террасами и балконом, двухэтажные дюплексы и лагуна-студии с напольным покрытием terazzo, видом на эгейскую гладь из панорамных окон и прямым выходом к бассейну с морской водой. Для познавших тотальный дзен — отдельные футуристические виллы, чтобы завтракать после сауны на собственной террасе среди пальмовых и оливковых рощ. Строили Maxx Royal Bodrum по всем принципам устойчивого развития: энергопотребление снизили на 24% и сэкономили более 45% водных ресурсов.

ЧТО И ГДЕ ЕСТЬ

За гастрономический люкс отвечают шесть ресторанов, шесть баров и — сенсация! — легендарный Caviar Kaspia, прославившийся в Париже еще в 1927 году и принимавший с тех пор и Сен-Лорана, и Бейонсе. Учимся есть черную икру правильно (а тут представлена, скажем так, вся линейка: от королевского русского осетра до севрюжьей), выкладывая кавьяр на тыльную сторону ладони — между большим и указательным пальцем. А белую икру, которую мечут белуги-альбиносы, потребляем по старинке — ложкой.

Важный кулинарный аттракцион — ресторан Oro от шеф-повара Альфредо Руссо. Классика средиземноморской кухни в авторской интерпретации обладателя звезды Michelin — это орекьетте ручной лепки с анчоусами и брокколи-кремом или карпаччо из говядины с черным трюфелем и пеной из пармезана.