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Путешествия

Спрос россиян на визы превысил возможности консульств

Участники рынка фиксируют рост спроса на шенгенские визы в этом году на 20%.  Из-за этого  туристы всё чаще обращаются за помощью к посредникам.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Сейчас  особой популярностью пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. Как поясняют эксперты, эти страны наиболее лояльны к гражданам РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единого визового центра. Количество желающих оформить визы, как и в прошлом году, значительно превосходит пропускную способность европейских консульств. Это связано с тем, что в представительствах стран ЕС прошли сокращения сотрудников, а с наймом российских граждан на технические должности возникли сложности.

Записаться в официальные визовые центры на подачу документов на визу можно не раньше мая–июля. Заниматься оформлением шенгенской визы директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рекомендует не менее чем за два месяца до поездки.

Напомним, что в апреле Болгария и Румыния открыли прием заявлений на визу в Петербурге. 

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