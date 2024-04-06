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Путешествия

Болгария и Румыния изменили даты открытия приема заявлений на визу в Петербурге

Начать подавать документы на получение Шенгена можно будет не ранее середины апреля. Подробная информация должна появиться на сайте дипведомства на следующей неделе.

Niyazz/shutterstock

В Генконсульстве Болгарии уточнили, что приём документов на краткосрочную шенгенскую визу начнёт работать после 10 апреля через визовый центр на Стремянной ул., 21. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Издание также указывает на то, что с 1 апреля проходит лишь тестирование оборудования. Поэтому подать заявление можно будет примерно с 10 апреля. Специалист центра при этом указал, что пакеты документов почти не отличаются от тех, которые необходимо собирать путешественнику, желающему оформить итальянский шенген.

Также диппредставительства Румынии и Болгарии пока не аккредитовали туроператоров на подачу документов, как, например, это сделала Греция. Так что туристам нужно будет самостоятельно идти в визовые центры с пакетами документов. Туроператоры помогут желающим только с оформлением бумаг.

Напомним, что краткосрочная визы, которую выдавали до 31 марта, позволит въехать лишь в Румынию, Болгарию и на Кипр. Чтобы попасть с ней в страну из Шенгенской зоны, нужно будет иметь визу страны конечного назначения.

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