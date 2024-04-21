Петербург примет около 850 тысяч туристов на майские праздники

Аналитики уже пришли к выводу, что количество туристов значительно превысит прошлогодние показатели, потому что средний показатель по предварительным бронированиям превышает прошлогодние. На 27 и 28 апреля выпадает открытие туристического сезона. В эти дни будет объявлен полный старт навигации, и туристы смогут совершить прогулки по рекам и каналам. 27 апреля летний сезон начинается в музее-заповеднике «Петергоф». Музеи, выставочные залы и общественные пространства готовят специальные программы.

«Традиционно Санкт-Петербург входит в топ направлений для путешествий россиян на майские праздники. Наш город притягивает гостей не только музеями, театрами, архитектурными памятниками, парками, фестивалями, но и новыми достопримечательностями, развлекательными возможностями, гастрономическими предложениями. Петербург подготовил к праздничным дням обширную программу, чтобы каждый нашёл себе занятие по душе», — цитирует губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Напомним, что В Петербург на 68% стало приезжать больше зарубежных туристов за год. В прошлом году город посетили 573 тысячи туристов из других стран. Зарубежные туристы принесли в казну Петербурга 54,3 млрд рублей, что на 84% больше в сравнении с 2022 годом.