В Петербург на 68% стало приезжать больше зарубежных туристов за год

В 2023 году чаще всего посещали Петербург туристы из Китая, Ирана, Турции, Индии и ОАЭ. В топ-5 стран ближнего зарубежья вошли Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армения, сообщили в пресс-службе Смольного.

В городской администрации также поделились статистикой, как туристы из разных стран предпочитают проводить отпуск в Петербурге.

Путешественников из стран Азиатского региона в город приезжают не только, чтобы прогуляться по музеям и дворцам, но и посетить объекты новой туристской географии — «Остров фортов» в Кронштадте, «Газпром Арена», «Лахта Центр», Новая Голландия, Музей РЖД и другие.

Туристы с Востока предпочитают посещать Петербург в дни фестивалей и праздников. Туристы из Ирана приезжают обычно в начале весны и с конца июня до 21 сентября, когда в этой стране проходят праздники и каникулы.

Путешественники из Индии обычно приезжают с мая по сентябрь на 10-14 дней. Они предпочитают деловой и свадебный туризм и часто совмещают путешествие в Петербург с посещением других регионов.

Гости из стран Персидского залива в среднем выбирают для поездки время с мая по сентябрь. Они путешествуют большими семьями 2-3 недели и тратят больше всех остальных туристов: в среднем от 10 тысяч долларов на человека.

«Восстановление потока зарубежных туристов после пандемии — закономерный процесс. Этому способствует не только богатейший культурный потенциал города, но и принятые на федеральном уровне решения — запуск электронных виз, открытие безвизового режима для групп из Китая и Ирана, а также информационные кампании, которые проводит Петербург в других странах, в том числе на крупных международных площадках», — отметил губернатор Александр Беглов.