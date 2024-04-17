Кто не будет платить курортный сбор в Петербурге? Отвечают в ЗакСе

Кроме того, депутат Заксобрания от фракции КПРФ Алексей Зинчук предложил освободить от уплаты сборов жителей пригородов.

«Когда наши соседи приезжают в Санкт-Петербург и остаются на ночь в городе должны платить курортный сбор. Наши соседи и друзья из Мурино и Кудрово тоже должны его оплачивать», — отметил депутат. Он добавил, что фракция собирается создать поправку, где жители Ленобласти будут освобождены от уплаты.

В законопроекте также идет речь о синхронизации действующего закона о курортном сборе с Социальным кодексом города. В нем сказано, что получить меры поддержки могут многодетные семьи.

Кроме того, предлагают запретить собирать комиссию за перечисление курортного сбора при заселении в гостиницу (по безналичной оплате через электронные терминалы) и разрешить оплачивать курортный сбор за других людей.

«Реализация эксперимента по введению курортного сбора, в который наш город окончательно вошёл 1 апреля 2024 года, естественно, требует регулярной корректировки. Дело новое и для большинства его участников совершенно незнакомое. Для того чтобы Петербург получил от него максимум пользы при минимуме осложнений, профильные органы городского парламента ведут постоянный мониторинг правоприменительной практики», — ссылается на слова спикера петербургского парламента Александра Бельского пресс-служба Законодательного собрания.

Сейчас не платить курортный сбор могут 19 категорий граждан. В частности, к ним относятся лица, находящиеся в Петербурге на лечении, блокадники, чернобыльцы, военные инвалиды.