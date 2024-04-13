В России авиапассажиров могут начать проверять с помощью алкотестеров

«Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. В случае выявления сильного состояния опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови) это будет аргументом в пользу решения о недопуске на борт», — говорится в документе, который направлен министру транспорта.

Он подчеркнул, что речи о поголовном тестировании не идет. Об этом сообщают «Известия». Выбирать, кому предложить пройти тест, будут исключительно авиакомпании, а человек сможет отказаться от него. По словам депутата, если пассажир окажется трезвым, тестирование застрахует его от снятия с рейса или другой административной ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, что в России могут запретить вход в аэропорт провожающим и встречающим. Согласно проекту постановлению правительства, в авиагаванях предлагается значительно усилить меры безопасности.