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Путешествия

В России авиапассажиров могут начать проверять с помощью алкотестеров

С такой инициативой выступил Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Он считает, что такая мера перед посадкой в самолет поможет избежать конфликтов на борту.

Piotr Latacha/shutterstock

«Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. В случае выявления сильного состояния опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови) это будет аргументом в пользу решения о недопуске на борт», — говорится в документе, который направлен министру транспорта.

Он подчеркнул, что речи о поголовном тестировании не идет. Об этом сообщают «Известия». Выбирать, кому предложить пройти тест, будут исключительно авиакомпании, а человек сможет отказаться от него. По словам депутата, если пассажир окажется трезвым, тестирование застрахует его от снятия с рейса или другой административной ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, что в России могут запретить вход в аэропорт провожающим и встречающим. Согласно проекту постановлению правительства, в авиагаванях предлагается значительно усилить меры безопасности.

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