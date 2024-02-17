В России могут запретить вход в аэропорт провожающим и встречающим

Проект постановления правительства РФ, предусматривающий ограничения на пребывание в аэропортах посторонних лиц — то есть тех, кто не является пассажирами и не имеет билетов на самолет, опубликован на официальном портале проектов федеральных нормативных актов.

К охране объектов власти хотят подключить Росгвардию, а ограничение доступа посторонних — тех, кто никуда лететь не собирается, — будет носить «временный (краткосрочный) характер для конкретного аэропорта».

В конце января мы рассказывали о том, что в прошлом году аэропорт «Пулково» обслужил рекордное число пассажиров.