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Власти Финляндии заставят владельцев авто с российскими номерами вывезти их до 16 марта

Исключения будут сделаны только для граждан Евросоюза, постоянно проживающих в России, членов их семей, дипломатов и их родственников. При этом, что будет с машинами, которые не покинут страну до этой даты, пока неизвестно.

Kekyalyaynen / Shutterstock.com

Запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей действует в Финляндии с осени прошлого года. Авто, которые находятся внутри страну должны покинуть территорию государства до марта. Об этом со ссылкой на руководителя отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшита сообщает финская телерадиокомпания Yle.

В случаях, если транспорт останется в стране после 16 марта, будет проводиться расследование, в ходе которого таможенники установят, как долго транспортное средство находится на территории страны, соблюдал ли его владелец необходимые формальности при въезде и почему автомобиль до сих пор не вывезен из Финляндии.

В начале февраля мы писали о том, что Финляндия собирается ужесточить правила для получения гражданства. Так, планируется увеличить срок проживания в стране с 5 до 7 лет перед тем, как подаваться на гражданство.

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