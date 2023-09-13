Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша закрыли границы для машин с российскими номерами! Что об этом известно?

Новые запреты

Во вторник же последовала череда официальных заявлений от стран, которые граничат с Россией. Так, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что въезжающие в страну российские автомобили должны конфисковываться. Исключение, по ее словам, должно делаться только для тех машин, которые едут транзитом из Калининграда (при этом водители должны иметь при себе подтверждающие это документы).

Затем Латвия объявила, что запрещает въезд на свою территорию автомобилей из России. В случае отказа водителя вернуться в РФ или Беларусь его машину могут конфисковать (уже в среду аналогичный запрет ввела и Эстония, правда не распространив его на рейсовые автобусы и мотоциклы, позднее власти страны также сказали, что пока обсуждают судьбу машин с российскими номерами, которые уже находятся в стране). Уже известно о первом автомобиле с российскими номерами, который развернули на эстонской границе, а в четверг Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о том, что находящиеся в стране машины с российскими номерами должны быть конфискованы.

При этом Финляндия, напротив, заявила, что не вводит дополнительных ограничений на въезд машин с российскими номерами. Руководитель санкционного отдела МИД страны Пиа Сариваара рассказала Yle о том, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. «Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — добавила она.

Впрочем, уже в пятницу издание Yle со ссылкой на свои источники сообщило, что власти страны также намерены закрыть границу для автомобилей с российскими номерами. А буквально через несколько часов последовало официальное подтверждение: с полуночи 16 сентября машины, зарегистрированные в РФ, проехать на территорию страны не смогут (за исключением гуманитарных целей). О личных вещах в сообщениях стран не говорилось. Уже находящиеся в Финляндии транспортные средства с российскими номерами изымать не планируется, но они должны покинуть страну до 16 марта 2024 года. 20 сентября финская таможня заявила, что машины с российскими номерами все же могут въехать в страну, но только, если они везут дипломатов, граждан ЕС или соискателей политического убежища.

В субботу, 16 сентября, к запрета на въезд для российских автомобилей присоединилась и Польша. Об этом сообщило МВД страны. В свою очередь Франция, у которой нет с Россией сухопутной границы, 19 сентября заявила, что не будет вводить запрет на въезд в страну машин с российскими номерами. При этом уже 20-го числа стало известно, что к запрету на въезд российских машин, вероятно, присоединится и Норвегия.

Парадоксальным образом сама Еврокомиссия во вторник же смягчила собственные разъяснения. Если в первой версии документа ответ на вопрос о том, можно ли гражданам РФ ввозить в ЕС личные вещи и автотранспорт, начинался с однозначного «нельзя», то теперь это слово пропало. Еврокомиссия призывает таможенников действовать «соразмерным и разумным образом», однако, как подчеркивает издание «КоммерсантЪ», обновленная версия все равно не поясняет, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки и другая техника.