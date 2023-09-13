Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша закрыли границы для машин с российскими номерами! Что об этом известно?

Последние дни прошли под знаком новых ограничений со стороны ЕС. Все началось с неоднозначных разъяснений Еврокомиссии — их можно трактовать таким образом, что это позволит изымать у россиян на границе автомобили, цифровую технику и даже косметику. После этого последовала череда противоречивых комментариев и серия прямых запретов от граничащих с Россией стран. Что теперь можно, а что нельзя провозить в ЕС? Какой шанс остаться на границе без одежды или телефона? Собрали, что известно к этому часу.
Одной из главных новостей конца прошлой недели стали разъяснения Еврокомиссии, касающиеся личных вещей россиян, пересекающих границу ЕС. Как обратило внимание издание РБК, документ можно прочитать так, что въезд на личном автомобиле с российскими номерами может быть приравнен к импорту транспортного средства из России, что в сегодняшних условиях запрещено.
Более того, журналисты указали, что при такой трактовке правил ЕС под угрозой изъятия могут оказаться не только машины россиян, но и их личные вещи. В списках товаров, которые нельзя ввозить в Европу из РФ, находятся такие позиции, как косметика, женская одежда, ноутбуки, мобильные телефоны, изделия из кожи и меха, драгоценные и полудрагоценные камни, туалетная бумага, шампуни и зубная паста — всего более 150 категорий.
При этом представитель Еврокомиссии напомнил журналистам, что каждая страна Европейского союза сама решает, как именно исполнять санкционный режим. Также следует помнить, что появившийся документ не является новым законом или регламентом. Это пояснение к тем нормам, которые уже действовали раньше.
«Эти разъяснения являются способом сделать правоприменение [уже действующих норм] более точным и соответствующим воле законодателя, тому, что он имел ввиду, вводя те или иные ограничения», — объясняет в беседе с «Собака.ru» статус этих разъяснений партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко.
Противоречивые последствия
Хотя разъяснения имели своей целью убрать неопределенность в обращении с личными вещами россиян на границе с ЕС, кажется, что они эту самую неопределенность лишь усилили. Тем более что на протяжении последующих дней европейские и российские чиновники разных уровней делали противоречивые заявления.
Так, в понедельник представитель Европейской комиссии Дэниел Шеридан Ферри в ходе брифинга подтвердил, что россиянам больше нельзя будет въезжать в Европу на своих автомобилях. Однако он же заявил, что ограничения по идее не должны коснуться личных вещей, таких как одежда. «Если кто-то пересекает границу, а его одежда находится в списке [на импортный запрет], то понятно, что он вряд ли будет обходить санкции, и это не то, что нужно принимать во внимание [исполняя санкции]», — заявил представитель Еврокомиссии. В целом, по словам Ферри, европейские таможенники в вопросе борьбы с обходом санкций должны руководствоваться здравым смыслом.
Однако уже во вторник РБК опубликовал ответ таможенного ведомства Германии на свой запрос. Немецкие таможенники как раз допустили изъятие любых товаров, ввоз которых из России запрещен. «Никакого общего исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено», — заявили в ведомстве. Единственное исключение — российские товары, купленные гражданами ЕС и членами их семей.
Масла в огонь подлили и российские дипломаты. Так, еще в выходные посольство РФ в Финляндии рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в страну на личных автомобилях. А во вторник представители российского Постпредства в ЕС сказали агентству РИА «Новости», что также не исключают изъятия личных вещей у россиян в Европе. Впрочем, новостей о массовых изъятиях одежды и техники у Россиян в Европе пока не поступало.
Более того, уже в четверг власти Испании объявили, что не будут изымать личные вещи у пребывающих в страну россиян. Аналогичное заявление в отношении своей страны сделал глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.
Новые запреты
Во вторник же последовала череда официальных заявлений от стран, которые граничат с Россией. Так, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что въезжающие в страну российские автомобили должны конфисковываться. Исключение, по ее словам, должно делаться только для тех машин, которые едут транзитом из Калининграда (при этом водители должны иметь при себе подтверждающие это документы).
Затем Латвия объявила, что запрещает въезд на свою территорию автомобилей из России. В случае отказа водителя вернуться в РФ или Беларусь его машину могут конфисковать (уже в среду аналогичный запрет ввела и Эстония, правда не распространив его на рейсовые автобусы и мотоциклы, позднее власти страны также сказали, что пока обсуждают судьбу машин с российскими номерами, которые уже находятся в стране). Уже известно о первом автомобиле с российскими номерами, который развернули на эстонской границе, а в четверг Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о том, что находящиеся в стране машины с российскими номерами должны быть конфискованы.
При этом Финляндия, напротив, заявила, что не вводит дополнительных ограничений на въезд машин с российскими номерами. Руководитель санкционного отдела МИД страны Пиа Сариваара рассказала Yle о том, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. «Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — добавила она.
Впрочем, уже в пятницу издание Yle со ссылкой на свои источники сообщило, что власти страны также намерены закрыть границу для автомобилей с российскими номерами. А буквально через несколько часов последовало официальное подтверждение: с полуночи 16 сентября машины, зарегистрированные в РФ, проехать на территорию страны не смогут (за исключением гуманитарных целей). О личных вещах в сообщениях стран не говорилось. Уже находящиеся в Финляндии транспортные средства с российскими номерами изымать не планируется, но они должны покинуть страну до 16 марта 2024 года. 20 сентября финская таможня заявила, что машины с российскими номерами все же могут въехать в страну, но только, если они везут дипломатов, граждан ЕС или соискателей политического убежища.
В субботу, 16 сентября, к запрета на въезд для российских автомобилей присоединилась и Польша. Об этом сообщило МВД страны. В свою очередь Франция, у которой нет с Россией сухопутной границы, 19 сентября заявила, что не будет вводить запрет на въезд в страну машин с российскими номерами. При этом уже 20-го числа стало известно, что к запрету на въезд российских машин, вероятно, присоединится и Норвегия.
Парадоксальным образом сама Еврокомиссия во вторник же смягчила собственные разъяснения. Если в первой версии документа ответ на вопрос о том, можно ли гражданам РФ ввозить в ЕС личные вещи и автотранспорт, начинался с однозначного «нельзя», то теперь это слово пропало. Еврокомиссия призывает таможенников действовать «соразмерным и разумным образом», однако, как подчеркивает издание «КоммерсантЪ», обновленная версия все равно не поясняет, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки и другая техника.
Мнение юристов
Юристы, с которыми редакции удалось побеседовать, по-разному оценили риски россиян в новых условиях. Так, Артем Касумян юрист коллегии адвокатов Delcredere считает, что изъятия личных вещей у россиян все же ждать не стоит. «Подозреваю, что ожидать изъятия личных вещей не стоит. Однако полностью исключить такое правоприменение в отдельных государствах-членах ЕС нельзя».
Как полагает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко, в последние дни СМИ «немного утрированно» подают все новости, которые связаны с новыми разъяснениями Еврокомиссии. «Журналисты читают документ прямо, а прямо документ выглядит так, что [в теории] можно раздеть человека до трусов, — поясняет свою позицию Ермоленко, — там же не написано, что раздевать до трусов нельзя. Вот СМИ и пишут, что с людей будут снимать одежду на таможне».
При этом он полагает, что разъяснения все же не имеют такого смысла и призваны в первую очередь ограничить экспорт российских товаров в Европу и импорт европейских в России. Причем речь идет и о небольших партиях, когда человек пытается ввезти несколько телефонов или десяток упаковок дорогих духов. Впрочем, признает юрист, отдельные таможенники могут прочитать разъяснения так же, как журналисты. «В отдельных случаях это ограничение, естественно, может переходить разумные рамки», — констатирует Ермоленко. — То есть сама Еврокомиссия выпускает документ, чтобы до трусов не раздевали. Но гарантировать, что какой-то литовский таможенник этого не сделает, нельзя».
Ермоленко полагает, что такие злоупотребления, скорее всего, удастся оспорить в суде. Однако это потребует значительных ресурсов, времени и денег.
Кира Винокурова, соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper также рекомендует «отталкиваться от презумпции, что этот риск есть и есть в любой стране». «По личным вещам ответ неоднозначный. Если говорить об одежде, скорее всего, изымать ее не будут ввиду малозначительности. Но решение будет принимать каждый компетентный орган каждой страны въезда, исходя из принципа разумности и пропорциональности. Угадать, как они будут себя вести по этому вопросу, невозможно», — сказала она. При этом она добавила, что потенциально без телефона или машины с российскими номерами могут остаться даже те граждане РФ, которые имеют вид на жительство в ЕС.
Сходную позицию в беседе с редакцией озвучил также Младший юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры» Артем Рудой: «ограничения, с которым придется столкнуться гражданам России при пересечении границ государства-члена ЕС, будут зависеть, в первую очередь, от практики, складывающейся в данном конкретном государстве».
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