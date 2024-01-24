В прошлом году аэропорт «Пулково» обслужил рекордное число пассажиров

«Среди аэропортов с объемом пассажиропотока более 15 миллионов в год мы единственные в стране, кто превысил показатели 2019 года. Тогда мы обслужили 19,6 миллиона человек, в 2023 году – 20,4 миллиона», – цитирует Леонида Сергеева , генерального директора компании «Воздушные ворота Северной столицы», «Петербургский дневник».

16,9 миллиона пассажиров отправлялись внутренними рейсами. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. На международных направлениях обслужили 3,5 миллиона пассажиров. Самыми востребованными направлениями стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван.

На днях стало известно, что новую дорогу до аэропорта «Пулково» соединят с юго-западной частью Петербурга. По окружной магистрали можно будет попасть в аэропорт, при этом не заезжая на Пулковское шоссе.

Также недавно мы писали о том, что сумма инвестиций в строительство второй очереди аэропорта «Пулково» оценивается в 198,9 млрд рублей.