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Финляндия запретила россиянам въезд на велосипеде

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Такое ограничение действует с 9 ноября по всему округу Юго-Востока страны. На месте пересечения границы финны разместили соответствующие дорожные знаки.

Aleksandr Lupin / Shutterstock

Как отмечают пользователи соцсетей, на границе появились специальные дорожные знаки, информирующие о запрете. Также велосипедистов о нововведении предупреждают российские пограничники. Причины запрета и ситуацию на пунктах пропуска в других регионах страны пока что не уточняются. «Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», — цитирует одного из читателей «Фонтанка».

Помимо «Ваалимаа» пограничная служба Юго-Восточной Финляндии также обслуживает два других КПП на границе с Ленобластью — «Нуйямаа« и «Иматра». Они являются крупнейшими по пассажиропотоку. С января по сентябрь на них зафиксировано 1,2 млн переходов границы, но по сравнению с таким же прошлогодним периодом поток сократился на 12,8%.

Напомним, что в начале осени в силу вступил запрет на въезд в Финляндию зарегистрированных в России автомобилях.

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