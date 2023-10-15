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Путешествия

Власти Шри-Ланки упростят правила въезда для российских туристов

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В ближайшее время в этой стране наших сограждан избавят от необходимости оплачивать визовый сбор. Таким образом власти намерены увеличить поток туристов на Шри-Ланку до 5 млн человек в год.

Niyazz/shutterstock

Министр туризма Шри-Ланки заявил, что ведомство выступило с такой инициативой при поддержке министерства общественной безопасности. В данный момент уже готов проект изменений в сфере туризма. Документ предполагает отмену сбора для граждан пяти стран: России, Китая, Индии, Таиланда, Индонезии. Когда изменения могут вступить в силу, не уточняется. «Туристы из этих пяти стран смогут получать визы без уплаты сбора. Им нужно будет получать визы, но они будут выдаваться бесплатно. Визы необходимо получать из соображений безопасности», — цитирует чиновника газета Daily Mirror.

Ланкийские власти полагают, что освобождение от сборов увеличит въездной турпоток в страну. Они рассчитывают принять до 5 млн человек в год.

В начале октября стало известно, что из Пулково запустят рейсы сразу по пяти направлениям. Например, из Петербурга можно будет улететь без пересадок в Абакан, Абу-Даби, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

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