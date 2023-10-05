Из Пулково запустят рейсы сразу по пяти направлениям

Как рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта, с 3 ноября авиакомпания Red Wings открывает полеты из Пулково в Тель-Авив. Это первый рейс в Израиль из Петербурга с начала 2022 года. Перелеты будут проходить один раз в неделю по пятницам. Вылет из аэропорта «Пулково» запланирован в 22:50, прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона — в 06:05. Время указано местное для каждого аэропорта.

Кроме того, с 30 октября авиакомпания NordStar на время осенне-зимней навигации запустит регулярные рейсы из аэропорта Пулково в столицу Республики Хакасия. Полеты из Петербурга в Абакан открыли впервые.

Рейсы будут проходить два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Вылет из Пулково намечен на 11:00, прибытие в аэропорт Абакана — в 19:55. Вылет из аэропорта Абакан запланирован в 21:05, прибытие в Петербург – в 22:35. Время полета составит 5 часов 30 минут.

Также из Петербурга снова начнут летать самолеты «Аэрофлота» в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Прямые рейсы из Пулково в Хургаду запустят с 29 октября, в Шарм-эль-Шейх — с 31 октября. Полеты будут проходить два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. По расписанию рейсы в Шарм-эль-Шейх будут выполнять по вторникам и субботам. Вылет из Пулково в 04:00, прибытие в Шарм-эль-Шейх в 10:15.

Полеты в Хургаду будут проходить по четвергам и воскресеньям. По четвергам вылет из Пулково в 03:15, прибытие в Хургаду в 09:30, по воскресеньям вылет в 02:15, прибытие в 08:30. Время указано местное для каждого аэропорта.

Помимо этого, национальный перевозчик ОАЭ – Etihad Airways начнет курсировать с 29 октября 2023 года. Рейсы будут проходить трижды в неделю на воздушном судне Boeing 787 Dreamliner (в бизнес-классе расположены 28 кресел, в экономическом – 262).

Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Петербурга запланирован в 12:10, прилет в Абу-Даби в 19:15, рейс из Абу-Даби будет проходить в 2:45 и прибывать в Петербург в 8:05. Из Абу Даби можно летать с пересадкой в Бангкок, Пхукет, Мальдивы, Сингапур и другие направления Восточной Азии.