Из Владивостока в Петербург — как проходит самая дорогая и долгая в истории поездка на такси? Что? Да!

В пятницу, 6 октября, стартовала, вероятно, самая длительная и дорогая поездка на такси в истории этого вида транспорта. Двое путешественников отправились из Владивостока в Санкт-Петербург. В дороге они планируют пробыть около полутора-двух недель и потратить на путешествие по крайней мере полмиллиона рублей! Зачем они затеяли эту экспедицию? С какими сложностями столкнулись в пути. И что думает обо всем этом предприятии водитель? «Собака.ru» созвонилась с путешественниками, когда они отдыхали в районе Читы, и задала им все эти вопросы.
Днем 6 октября в популярном телеграм-канале NN появилось сообщение, озаглавленное следующим образом: «самая длинная поездка на такси». В нем говорилось, что команда канала начинает трансляцию экспедиции длиной в 10 тысяч километров — из Владивостока в Санкт-Петербург. К сообщению прилагался скрин с данными поездки из сервиса Яндекс.Go — по расчету приложения путь между двумя городами должен занять примерно 261 час и 24 минуты.
Как объяснил «Собака.ru» организатор экспедиции по имени Глеб Пройдов, проект уже долгое время снимал видео об экспедициях в разные города России: команда канала рассказывала о путешествиях в Мурманск и Челябинск (правда, всякий раз это были поездки не на такси). «Мы решили выйти на новый уровень и пощупать такую абсурдную на первый взгляд идею, как поездка через всю Россию на такси, — объяснил Глеб в беседе с редакцией. — Мы ведь канал о технологиях, а агрегаторы такси — это одна из основных технологий, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Сразу после того, как идея родилась, у нас уже не было сомнений, что мы должны попробовать».
Команда установила для себя жесткие правила: машина должна быть найдена с помощью агрегатора — никаких предварительных договоренностей. Далее, весь путь должен быть пройден с одним водителем. Проживание и питание — за счет проекта, бензин, как и положено в такси, — за счет таксиста. В итоге в начале октября два участника экспедиции Иван Сторожев и Валерий Козлов отправились из Москвы во Владивосток, а уже 6-го числа поймали машину таксиста по имени Фаррух Абдурахманов. Так втроем они покинули столицу Дальневосточного Федерального округа и двинулись на запад. Через три дня они были уже в Чите, откуда созвонились с корреспондентом «Собака.ru».
Часть 1. Иван
Во все это приключение меня втянули мои друзья, которые стояли у истоков проекта NN. Как-то мы вместе отдыхали, занимались скалолазанием, и они сказали, что такая есть, мол, идея [проехать от Владивостока до Петербурга]. Вообще я люблю экстремальный отдых: горные лыжи серфинг, но тут я сначала немного скептически отнесся. То есть мысль крутая, но это все же жесть — ехать все это расстояние на такси. Но в итоге я все же согласился.
В начале октября мы прилетели во Владивосток, и сразу начались сомнения в том, что нам удастся реализовать наш план. Была ночь, и мы не могли вызвать такси даже из аэропорта. Когда наконец удалось найти машину, и мы доехали до отеля выяснилось, что наша бронь слетела. В этот день был какой-то праздник в КНР, и в гостиницу заселились две сотни китайцев, поэтому наше бронирование отменили. Представьте, мы в 4–5 утра сидели в лобби, звонили по всему городу, но нигде нет свободных номеров. Мы просто не знали, что делать. В итоге ситуация разрешилась, агрегатор, через который мы бронировали отель, нашел нам новый, но там не было воды, мыться приходилось буквально из баклашек. В общем, началось все непросто.
На следующий день мы отправились снимать город, сделали анонс экспедиции [для Telegram-канала], подготовили все, что нужно в плане безопасности. Взяли газовые баллончики — мы же не знали, с кем придется ехать, да и понимали, что по дороге могут быть дикие звери. Мы купили горелку на случай, если машина встанет посреди дороги и вокруг не будет ничего. Также взяли два мощных фонаря, сигнальную ракету, стикеры, пуховики. Ну и к тому же при нас были AirTag и GPS-трекеры, чтобы в Москве могли получать информацию о нашем местоположении.
Теперь нам надо было вызвать такси. Сложность в том, что в Яндекс.Go есть высокий и низкий спрос, от которого зависит цена поездки. А поскольку коэффициент действует на весь путь, то вилка могла составить до 200 тысяч рублей. Соответственно, мы катались по всему городу и искали место, где спрос будет обычным, чтобы вызвать машину оттуда. Но и тут есть свои тонкости, ведь в места с низким спросом такси может ехать 20–30 минут. В общем, на поиск подходящего водителя у нас ушло 5–6 часов.
Заказать машину сразу до Петербурга не получалось, поэтому мы решили вызвать машину до адреса во Владивостоке, а после того, как сядем внутрь, изменить на Петербург — забегая вперед, скажу, что сработало. Мы несколько раз делали заказ, последовательно приезжало 6 водителей, четверо из них были согласны ехать до Питера. Но мы выбирали не только по этому критерию — смотрели на состояние машины, ориентировались на личные ощущения от таксиста.
В итоге нам попался тот, кто нам нужен. В истории около 12 тысяч поездок, высокий рейтинг, хорошее состояние машины. И, главное, видно, что человек открытый, ответственный. Сразу, как услышал, куда едем, сказал, что надо поменять резину и масло. При этом оговорился, что это не проблема — в общем, мужик классный. Мгновенно расположил нас к себе со старта общения, знаете, как это бывает?
Мы ему вроде тоже понравились, он сказал, что у нас крутой проект — мы пожали руки и договорились, что никто из нас не соскочит на полпути, что закончим поездку во что бы то ни стало. Это большая удача, мы вообще закладывали, что на поиски машины уйдет не один день, а все получилось за несколько часов. После этого мы до самого вечера улаживали дела — забирали вещи из гостиницы, меняли резину и потом двинулись в путь. У нас даже есть кадры километра со 160-го — мы счастливые едем вперед. К тому моменту мы с водителем, его зовут Фаррух, уже были на «ты» и начали болтать, как старые приятели — никаких секретов, обсуждаем все, что на уме.
Глава 2. Валера
Я оператор проекта — на протяжении всего пути я должен снимать видео, на основе которого мы потом сделаем фильм. Это уже не первая экспедиция, в которую я езжу, — раньше были и в Мурманске, и в Нижнем Новгороде, и в Челябинске. Но никогда это не было так долго и уж тем более — на такси.
Когда мне только предложили, я понял, что это будет трудная поездка — придется много ехать, мало спать. Поэтому перед тем, как соглашаться, я взял паузу подумать. А мне постоянно звонили и спрашивали: ну что, мол, ты уже подумал? Ты уже решился? А я все не готов был сказать да, потому что идея крутая, но вообще непонятно, сколько мы можем провести в дороге, из-за разных накладок мы уже сейчас несколько отстаем от графика. Сейчас (в понедельник, 9 октября, — Прим. ред.) по плану мы должны быть в Иркутске, а мы только в Чите. Но в итоге я согласился.
Уже за первые дни мы сняли больше 500 гигабайт материала, и это не включая камеры с видеорегистратора, — только съемка дороги, наши интервью, интервью с Фаррухом. Интервью, кстати, мне даются непросто — я от природы человек застенчивый, мне сложно говорить на камеру (именно поэтому я обычно стою за ней, а не перед). В дороге мы, конечно, быстро прокачиваем этот навык, но все равно непросто.
Что мне уже запомнилось больше всего? Ну, во-первых, остров Русский. Это просто великолепная локация — такие виды, ты просто стоишь и не понимаешь, как может быть так красиво. Еще запомнилась наша дорога из Хабаровска в Читу — едешь и не можешь поверить, что ты в России. А потом мы останавливаемся на пару часов, чтобы передохнуть, поднимаем голову, а там звезд столько, сколько мы в Москве вообще никогда в жизни не видели! Около двух часов стояли, задрав головы.
Ну и еще ярким событием была ночь на все той же дороге до Читы. Но примерно на 1600-м километре нам позвонили из «Яндекс.Go», сказали, что водитель должен прервать поездку для отдыха, и если он этого не сделает в течение получаса, то его аккаунт заблокируют. Мы созвонились с нашими товарищами в Москве, чтобы они нашли место, где мы можем переночевать.
Это оказалось целое приключение — интернета почти нет, отелей тоже. На 1000 километров две гостиницы, и в обеих нет мест. В итоге приехали в ближайший населенный пункт на 20–30 домов, где есть всего один магазин, который закрывается в 8 вечера. С трудом уговорили продавца отпустить нам хоть воду и легли спать в машине. Благо мы едем в минивене и места достаточно. Так мы нашей дружной компанией проспали положенные по правилам «Яндекса» 8 часов и двинулись дальше.
Глава 3. Фаррух
Я сам из Узбекистана, Самаркандская область, район Каттакурган. Работаю в такси почти 8 лет, но это самая безумная и неожиданная поездка, которая у меня была. Мои друзья, которые на «Яндексе» работают, до сих пор удивляются.
Когда я взял заказ во Владивостоке, я ни о чем таком не думал, я к тому времени работал уже часов пять. Вижу — заявка по городу, принял. Ребята предложили ехать до Петербурга, я удивился, думал, что шутят со мной, но оказалось — реально. Я не сразу согласился, позвонил товарищу, спросил, как он считает, стоит соглашаться или не стоит, спросил дорожную обстановку, потом все же сказал, давайте, мол, поехали.
Самая длинная поездка у меня была в легковушке 800 километров от Владивостока до Хабаровска. Вообще за рулем — 3000 километров, я тогда, в 2012 году, вдвоем с другом перегонял фуру. Поэтому, если честно, я вообще не представляю, что меня ждет дальше, на западе.
Хотя где-то год назад мне пассажир уже предлагал поехать до Москвы [из Владивостока], но тогда я отказался. А сейчас… не знаю, почему решился, наверное, взяло верх желание попутешествовать. Поэтому решил — дал слово, значит, все — надо ехать.
Самое лучшее впечатление — ребята! Они впечатляют больше всего — по дороге мы постоянно шутим, даже песни поем, если честно. Стали, как близкие друзья, а если пассажир нормальный, то и у водителя хорошее настроение.
Была ли у меня мысль, куда и зачем я еду, что я здесь делаю? Не буду скрывать — такое приходит в голову. Еду вперед, а дорога не заканчивается, просто прямо все время, даже поворотов нет направо-налево. И временами задаешься вопросом: как ты на такое согласился? Боремся с этим разными шутками, разговорами.
Что буду делать, когда доедем, пока тоже не знаю — там посмотрю. Может быть, оставлю машину, может быть, продам ее прямо на месте, все может быть. Понятно, что пассажиров, которые бы попросили довезти обратно до Владивостока, не будет. Так что пока стараюсь не думать об этом.
Эпилог. Глеб
Сейчас, пока экспедиция продолжается, я выполняю роль сопровождения. Находясь в Москве, я стараюсь максимально облегчить ребятам жизнь и обеспечить безопасность, ведь мы понимаем, что в дороге может быть всякое, да хоть маньяк в лесу. Поэтому Ваня и Валера увешаны GPS-треккерами, и я постоянно отслеживаю их путь на всем маршруте — это занимает практически весь день.
Я же стараюсь решать проблемы с «Яндексом», потому что у нас не получается пока сделать так, чтобы мы ехали непрерывной поездкой. Алгоритм автоматически обрубает нам заказ после 24 часов. Причем мы нашли лазейки в системе, написали об этом сервису, предложили помощь в устранении, просим, чтобы ребятам сняли блок на время поездки, но пока этого сделать не получается. Для водителя это тоже неприятно, ведь каждый раз, когда он начинает заказ, то соглашается работать по правилам того региона, в котором это происходит. Так, в Чите вообще нет тарифа на минивены, и ему приходится брать заказ на экономе, других тарифов в городе просто нет.
Надеемся, что в результате хотя бы получится, чтобы они потом соединили нам поездки в одну, и мы могли бы их оплатить единым чеком, чтобы у нас был официальный документ об оплате, который бы подтвердил наш рекорд — самая протяженная и дорогая поездка на такси.
Кстати, точный бюджет мы пока не знаем, ведь ребята едут по счетчику, но могу сказать, что 500 тысяч рублей — это очень позитивная оценка, вероятно, будет больше. Тем более что это — не все расходы, есть еще проживание, техника, оборудование. Все деньги выделили мы — это не благотворительная история, мы рассчитываем найти новую аудиторию, впрочем, возможно, это и не удастся — но это риск, на который мы осознанно пошли.
С точки зрения фильма, который будет снят по итогу, я продюсер и, можно сказать, режиссер. Снимать будем полный документальный фильм, хронометраж на час-полтора. В нем мы хотим раскрыть детали нашего путешествия и личности ребят. Отдельного интереса заслуживает Фаррух. В дороге он очень интересно раскрывается и дает много эмоций. Правда, на камеру пока чуть стесняется.
По плану мы смонтируем фильм за пару месяцев. Но судя по тому заряду, который у нас появился, по приезде мы сразу засядем в монтажку, чтобы сделать работу быстрее.
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