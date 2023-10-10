Из Владивостока в Петербург — как проходит самая дорогая и долгая в истории поездка на такси? Что? Да!

Часть 1. Иван

Во все это приключение меня втянули мои друзья, которые стояли у истоков проекта NN. Как-то мы вместе отдыхали, занимались скалолазанием, и они сказали, что такая есть, мол, идея [проехать от Владивостока до Петербурга]. Вообще я люблю экстремальный отдых: горные лыжи серфинг, но тут я сначала немного скептически отнесся. То есть мысль крутая, но это все же жесть — ехать все это расстояние на такси. Но в итоге я все же согласился.

В начале октября мы прилетели во Владивосток, и сразу начались сомнения в том, что нам удастся реализовать наш план. Была ночь, и мы не могли вызвать такси даже из аэропорта. Когда наконец удалось найти машину, и мы доехали до отеля выяснилось, что наша бронь слетела. В этот день был какой-то праздник в КНР, и в гостиницу заселились две сотни китайцев, поэтому наше бронирование отменили. Представьте, мы в 4–5 утра сидели в лобби, звонили по всему городу, но нигде нет свободных номеров. Мы просто не знали, что делать. В итоге ситуация разрешилась, агрегатор, через который мы бронировали отель, нашел нам новый, но там не было воды, мыться приходилось буквально из баклашек. В общем, началось все непросто.

На следующий день мы отправились снимать город, сделали анонс экспедиции [для Telegram-канала], подготовили все, что нужно в плане безопасности. Взяли газовые баллончики — мы же не знали, с кем придется ехать, да и понимали, что по дороге могут быть дикие звери. Мы купили горелку на случай, если машина встанет посреди дороги и вокруг не будет ничего. Также взяли два мощных фонаря, сигнальную ракету, стикеры, пуховики. Ну и к тому же при нас были AirTag и GPS-трекеры, чтобы в Москве могли получать информацию о нашем местоположении.

Теперь нам надо было вызвать такси. Сложность в том, что в Яндекс.Go есть высокий и низкий спрос, от которого зависит цена поездки. А поскольку коэффициент действует на весь путь, то вилка могла составить до 200 тысяч рублей. Соответственно, мы катались по всему городу и искали место, где спрос будет обычным, чтобы вызвать машину оттуда. Но и тут есть свои тонкости, ведь в места с низким спросом такси может ехать 20–30 минут. В общем, на поиск подходящего водителя у нас ушло 5–6 часов.

Заказать машину сразу до Петербурга не получалось, поэтому мы решили вызвать машину до адреса во Владивостоке, а после того, как сядем внутрь, изменить на Петербург — забегая вперед, скажу, что сработало. Мы несколько раз делали заказ, последовательно приезжало 6 водителей, четверо из них были согласны ехать до Питера. Но мы выбирали не только по этому критерию — смотрели на состояние машины, ориентировались на личные ощущения от таксиста.

В итоге нам попался тот, кто нам нужен. В истории около 12 тысяч поездок, высокий рейтинг, хорошее состояние машины. И, главное, видно, что человек открытый, ответственный. Сразу, как услышал, куда едем, сказал, что надо поменять резину и масло. При этом оговорился, что это не проблема — в общем, мужик классный. Мгновенно расположил нас к себе со старта общения, знаете, как это бывает?

Мы ему вроде тоже понравились, он сказал, что у нас крутой проект — мы пожали руки и договорились, что никто из нас не соскочит на полпути, что закончим поездку во что бы то ни стало. Это большая удача, мы вообще закладывали, что на поиски машины уйдет не один день, а все получилось за несколько часов. После этого мы до самого вечера улаживали дела — забирали вещи из гостиницы, меняли резину и потом двинулись в путь. У нас даже есть кадры километра со 160-го — мы счастливые едем вперед. К тому моменту мы с водителем, его зовут Фаррух, уже были на «ты» и начали болтать, как старые приятели — никаких секретов, обсуждаем все, что на уме.