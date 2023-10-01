18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Генконсульства Финляндии в Петербурге официально прекратило работу

Поделиться:

Решение об отзыве согласия на деятельность генерального консульства приняли в МИД России. С 1 октября оно вступило в силу.

Shutterstock.com

Таким образом, на территории России будет действовать только одно дипломатическое представительство Финляндии, находящееся в Москве. Напомним, о решении об отзыве согласия на работу генконсульства Финляндии в Петербурге МИД стало известно еще 6 июля.

Кроме того, Финляндия изменит правила выдачи ВНЖ и трудоустройства иностранцев. Ужесточение мер коснется иностранных студентов и исследователей, а полиция безопасности Supo будет тщательнее проверять иностранцев при найме на работу.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: