Генконсульства Финляндии в Петербурге официально прекратило работу

Таким образом, на территории России будет действовать только одно дипломатическое представительство Финляндии, находящееся в Москве. Напомним, о решении об отзыве согласия на работу генконсульства Финляндии в Петербурге МИД стало известно еще 6 июля.

Кроме того, Финляндия изменит правила выдачи ВНЖ и трудоустройства иностранцев. Ужесточение мер коснется иностранных студентов и исследователей, а полиция безопасности Supo будет тщательнее проверять иностранцев при найме на работу.