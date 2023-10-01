Генконсульства Финляндии в Петербурге официально прекратило работу

Решение об отзыве согласия на деятельность генерального консульства приняли в МИД России. С 1 октября оно вступило в силу.
Таким образом, на территории России будет действовать только одно дипломатическое представительство Финляндии, находящееся в Москве. Напомним, о решении об отзыве согласия на работу генконсульства Финляндии в Петербурге МИД стало известно еще 6 июля.
Кроме того, Финляндия изменит правила выдачи ВНЖ и трудоустройства иностранцев. Ужесточение мер коснется иностранных студентов и исследователей, а полиция безопасности Supo будет тщательнее проверять иностранцев при найме на работу.
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