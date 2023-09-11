Финляндия изменит правила выдачи ВНЖ и трудоустройства иностранцев

Как сообщает телерадиокомпания Yle, речь новой правительственной программе идет защите критически важной инфраструктуры, в том числе информационных сетей передачи данных, электростанций, портов и аэропортов. По этой причине финские власти собираются расширить применение проверки безопасности на людей, занятых в этих сферах.

Кроме того, в планах ограничить условия выдачи ВНЖ студентам и исследователям, которые заняты в «критических с точки зрения безопасности сферах, например, в создании технологий двойного назначения».

Глава финского МВД Мари Рантанен отметила, что двойное гражданство не мешает устройству на работу в Финляндии, в том числе в критических с точки зрения безопасности сферах. Однако в некоторых случаях наличие двух паспортов «может представлять риск, поскольку связь с другой страной может быть использована в качестве рычага давления на человека».

В Supo подчеркнули, что наличие российского паспорта «само по себе не является фактором, который автоматически создает угрозу национальной безопасности», более того, полиция безопасности «считает важным, чтобы россияне как национальное меньшинство могли полноценно участвовать в общественной жизни Финляндии».