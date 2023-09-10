Евросоюз запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и даже косметику

Еврокомиссия подтвердила ужесточение интерпретации санкционного законодательства в отношение граждан России. Въезд в страны ЕС на личном автомобиле будет расцениваться как запрещенный импорт. «Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — цитирует разъяснения законодательных органов ЕС РБК.

Также таможенные службы могут не пропустить косметику, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны и ряд других личных вещей. Они указаны в приложении XXI к ст. 3i, где перечислены таможенные коды продажи товаров, которые «производят существенные доходы для России». Помимо этих позиций в приложении XXI перечислены в том числе изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры.

Напомним, что с 10 июля Финляндия дополнительно ужесточила правила для въезда в страну россиян. Теперь в соседнюю страну попасть еще сложнее даже тем, кто имеет там недвижимость или приглашение от обучающей организации. Кого коснутся новые ограничения? Скажутся ли они как-то на тех, у кого есть финский вид на жительство? Отвечаем максимально просто в нашем материале.