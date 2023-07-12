Финляндия вновь ужесточила правила въезда для россиян. Теперь не пустят даже владельцев недвижимости и студентов?

С 10 июля Финляндия дополнительно ужесточила правила для въезда в страну россиян. Теперь в соседнюю страну попасть еще сложнее даже тем, кто имеет там недвижимость или приглашение от обучающей организации. Кого коснутся новые ограничения? Скажутся ли они как-то на тех, у кого есть финский вид на жительство? Отвечаем максимально просто вместе с руководителем Открытой ассоциации иммиграционных адвокатов Еленой Бруно, главным редактором сайта Prian.ru Филиппом Березиным и Наталией Мальгиной, лицензированным в Финляндии судебным поверенным.
Какие именно новые ограничения на въезд для россиян ввела Финляндия?
Елена Бруно: Власти Финляндии официально ввели с 10 июля 2023 года новые ограничения на въезд для владельцев недвижимости, студентов и бизнесменов из России. Правила затронули основный поток граждан, которые перемещались между двумя странами. Также под запрет попал транзит в другие страны из Финляндии.
Правда ли, что теперь в Финляндию нельзя въехать даже транзитом?
Елена Бруно: В настоящий момент транзит ужесточили. Сейчас миграционные власти будут все трактовать на своё усмотрение. Мы входим в новую реальность. Раньше тоже были свои запреты, но перемещаться было проще. Строгих ограничений было меньше.
Теперь въехать в Финляндию по российскому паспорту, чтобы оттуда транзитом проехать в другую страну, вы не сможете, как обычный турист. Для крупных бизнесменов ничего не поменяется, у них, как правило, есть ВНЖ или европейское гражданство.
Наталия Мальгина: В качестве одного из исключений указана возможность транзита для лиц, имеющих вид на жительство или родственные связи в других странах ЕС, но на практике и это не является гарантией проезда. Так как пограничники имеют право на месте и по своему усмотрению отказывать во въезде негражданам ЕС и аннулировать их визы. [Причем] на практике [аннулировать] могут любые визы [а не только выданные Финляндией].
Отменять и аннулировать визы, выданные другими государствами-членами ЕС позволяет ст. 34 Шенгенского визового кодекса. Она придусматривает что эти действия могут производить как «компетентные органы выдавшего [визу] государства», так и «компетентные органы другого государства-члена [визового соглашения]». Так, в сентябре 2022 года сообщалось о том, что финские пограничники аннулировали двум россиянкам итальянские годичные шенгенские визы. При этом кодекс различает процесс аннулирования и и отмены визы. Первое действие формально применимо к случаям, когда на момент получения визы не выполнялись какие-то необходимые условия (виза была получена обманным путем). Второе, то есть отмена визы, применяется когда, условия действия визы перестали выполняться — к примеру человек совершил правнонарешение на территории ЕС. Какая из процедур была задействована в случае с россиянками, лишившимися итальянских шенгенов до конца неясно. В любом случае оба действия ведут к одним последствиям — разрешение на въезд в ЕС перестает действовать, — Прим. ред.
А что с образованием?
Елена Бруно: Российским студентам разрешено принимать участие в образовательных программах, которые ведут к получению степени либо к обучению, завершенному в рамках степени. Если говорить коротко, то по окончании обучения у вас должен быть диплом. Среди таких программ можно отметить обучение по обмену.
Если вы планируете пройти обычные обучающие курсы, то в визе вам откажут. Рядовым гражданам в стажировке и участии в конференции на территории Финляндии также откажут. Исключение могут составить видные деятели в своей области. Пока идет политическое обострение, многим гражданам будут отказывать по любым причинам. Просто примите ситуацию как есть.
Наталия Мальгина: Для студентов существует отдельный вид разрешения на пребывание, не являющийся визой. То есть требуется заранее подавать заявление на получение такого вида на жительство, который позволяет проходить обучение, стажировку или обучение по обмену. Учащийся, помимо подтверждения о поступлении в учебное заведение, должен подтвердить наличие международной страховки и достаточных средств для проживания.
Посольство по-прежнему выдает визы для абитуриентов, участвующих во вступительных экзаменах или для прохождения языкового теста, необходимого для поступления, а также для тех, чье обучение является частью получения дипломированного образования, со сроком пребывания не более 90 дней. При этом местом обучения, куда поступает абитуриент, должна быть Финляндия. Опять-таки решение о въезде в Финляндию, даже при наличии такой визы, принимают пограничные службы в момент прохождения границы.
Правда ли, что владение недвижимостью больше не гарантирует проезд в Финляндию?
Филипп Березин: Да. Хотя по большому счету дела обстоят подобным образом с осени 2022 года. Уже тогда наличие дачи под Лапеенрантой перестало что-либо гарантировать в плане возможности пересечения границы. Во-первых, с сентября стали пускать в страну только одного собственника, въехать с семьей, к примеру, было нельзя. Во-вторых, осенью прошлого года также говорилось, что просто для посещения своей недвижимости въехать в страну нельзя. Нужна была какая-то веская причина.
Сейчас Финляндия, по сути, объявила, что эти причины будут рассматриваться более внимательно и более строго. То есть нужно какое-то доказательство, что человек должен присутствовать на каких-то работах в своей недвижимости.
Как можно подтвердить необходимость пребывания в Финляндии?
Елена Бруно: Все зависит от ваших целей. Студенты могут приехать по программе обмена, бизнесменам (которым запрещены транзитные путешествия, но все еще доступны поездки непосредственно в Финляндию) нужно предоставить сведения коммерческого характера (переговоры с партнерами, управление хозяйственной деятельностью предприятия). Обычным туристам в Финляндию из России сейчас не попасть.
Филипп Березин: Если говорить о собственниках недвижимости, то Финляндия не дает жестких критериев: предъяви такую бумажку — и все будет хорошо, предъяви другую — все будет плохо. Более того, в официальных документах подчеркивается, что конечное решение остается за сотрудниками пограничной службы. Можно лишь предполагать, какие доводы покажутся им убедительными. Полагаю, что речь может идти о бумагах от подрядных или ремонтных организаций, в которых обосновывается необходимость появления собственника на объекте недвижимости. Впрочем, и это не дает 100% гарантии.
Также сложно сказать, сколько времени у вас есть для такого посещения. Закон никак не регламентирует сроки такой поездки. Полагаю, что если вы сказали, что приедете на день, а задержитесь на несколько дней, то санкций может и не последовать. Но если вы обещали со всем справиться за выходные и пробудете в стране месяц, то теоретически наказания вплоть до аннулирования визы вполне возможны.
Касается ли все это тех россиян, у кого есть финский ВНЖ?
Елена Бруно: Нет. При наличии ВНЖ Финляндии либо другой страны ЕС вы можете въехать на финскую территорию. Пока есть возможность, стоит задуматься о получении европейского ВНЖ. Варианты получения разрешения остаются, но с каждым месяцем количество стран, которые готовы выдавать их россиянам, становится меньше.
А что делать тем, у кого осталась финская недвижимость?
Елена Бруно: Главное, не надо паниковать. Любой дом или квартира нуждаются в техническом обслуживании. Миграционным властям Финляндии все можно доказать. С продажей не советуем торопиться. Россияне сейчас пытаются избавиться от финской недвижимости и переполняют рынок предложениями. Итогом всех этих действий становится падение цен на квартиры, дома.
Если думать на перспективу, то начинайте изучать правила получения ВНЖ в других странах Европы. Всегда можно будет оформить европейский ВНЖ, приехать в Финляндию и спокойно решить ваши вопросы с недвижимостью.
Филипп Березин: Недвижимость в Финляндии в целом не повышается в цене, даже дешевеет. Хотя и не сильно — по сравнению с пиком 2022 года речь идет о снижении в 5–10%. Безусловно, все, кто попытаются продать надвижимость быстро, вынуждены будут предложить покупателям некий дисконт, хотя, безусловно, это не 60% и не 80%.
Стоит ли продавать недвижимость сейчас? Все зависит от того, как сам собственник оценивает свои перспективы, намерен ли связывать свою жизнь с Финляндией. В целом продажа недвижимости возможна, допустят ли вас при этом в страну — опять же вопрос усмотрения конкретных пограничников. Поскольку в Финляндии риелтор — практически неотъемлемая часть сделки, у него часто есть ключи, то на границе могут решить, что сделка не требует вашего личного присутствия.
Какие еще возможности сохраняются у россиян для посещения Финляндии?
Наталия Мальгина: Во-первых, ограничения не касаются членов семей, проживающих на территории ЕС и Швейцарии.
Во-вторых, лиц, которые заключили договор медицинского обслуживания и продолжают лечение, начатое до 30.09.2022.
В-третьих, для профессиональных водителей, моряков и работников логистической сферы въезд разрешен опять-таки с поправкой на ограничения, связанные с санкциями по осуществлению транзитных перевозок.
Въехать в Финляндию можно и по иным веским причинам. Скорее всего, к таким причинам могут относиться, например, похороны родственника или участие в судебном процессе.
Также не ограничен въезд для лиц, ищущих убежище или требующих временной защиты.
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