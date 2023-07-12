Финляндия вновь ужесточила правила въезда для россиян. Теперь не пустят даже владельцев недвижимости и студентов?

Правда ли, что теперь в Финляндию нельзя въехать даже транзитом?

Елена Бруно: В настоящий момент транзит ужесточили. Сейчас миграционные власти будут все трактовать на своё усмотрение. Мы входим в новую реальность. Раньше тоже были свои запреты, но перемещаться было проще. Строгих ограничений было меньше.

Теперь въехать в Финляндию по российскому паспорту, чтобы оттуда транзитом проехать в другую страну, вы не сможете, как обычный турист. Для крупных бизнесменов ничего не поменяется, у них, как правило, есть ВНЖ или европейское гражданство.

Наталия Мальгина: В качестве одного из исключений указана возможность транзита для лиц, имеющих вид на жительство или родственные связи в других странах ЕС, но на практике и это не является гарантией проезда. Так как пограничники имеют право на месте и по своему усмотрению отказывать во въезде негражданам ЕС и аннулировать их визы. [Причем] на практике [аннулировать] могут любые визы [а не только выданные Финляндией].

Отменять и аннулировать визы, выданные другими государствами-членами ЕС позволяет ст. 34 Шенгенского визового кодекса. Она придусматривает что эти действия могут производить как «компетентные органы выдавшего [визу] государства», так и «компетентные органы другого государства-члена [визового соглашения]». Так, в сентябре 2022 года сообщалось о том, что финские пограничники аннулировали двум россиянкам итальянские годичные шенгенские визы. При этом кодекс различает процесс аннулирования и и отмены визы. Первое действие формально применимо к случаям, когда на момент получения визы не выполнялись какие-то необходимые условия (виза была получена обманным путем). Второе, то есть отмена визы, применяется когда, условия действия визы перестали выполняться — к примеру человек совершил правнонарешение на территории ЕС. Какая из процедур была задействована в случае с россиянками, лишившимися итальянских шенгенов до конца неясно. В любом случае оба действия ведут к одним последствиям — разрешение на въезд в ЕС перестает действовать, — Прим. ред.