Паспорт, купальник и зубная щетка: вот что чаще всего забывали петербуржцы, уезжая в отпуск

Чаще всего путешественники забывают взять с собой одежду и обувь, а также средства для ухода за собой и личной гигиены — 6%. Обычно об этом вспоминают уже в дороге — в самолете или в поезде. Страшнее всего оставить дома паспорт: такое случалось с 4% опрошенных. Респонденты говорят, что, пока ездили за документами домой, самолет улетал без них.

Ещё 5% респондентов оставляли дома другие вещи: женщины — фен или полотенце, мужчины — игральные карты, алкоголь или штопор. Забывать в отпуск деньги, лекарства, различные девайсы и зарядные устройства доводилось по 1% опрошенных.

Напомним, что в 2023 году стоимость перелета по России в эконом классе стала максимальной с начала века.