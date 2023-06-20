Стоимость перелета по России в эконом классе стала максимальной за 23 года

Полет в эконом классе в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года. Предыдущий рекорд был 13 лет назад — 6892,51 руб. Его зафиксировали в августе 2010 года. С начала текущего года до мая цена перелета выросла на 32%.

Как пишет РБК со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в ведомстве отметили, что следят за ценой авиабилетов эконом класса по более чем 500 маршрутам, в апреле 2023 года цены выросли по сравнению с апрелем 2022 года на 4%. В ФАС добавили, что на стоимость авиаперелета влиеют сезонность, спрос и инфляция, а в 2022 году авиакомпании часто проводили распродажу.

«Также отметим, что в виду разного набора данных, используемых при расчете показателей, результаты наблюдения Росстата и ФАС России могут отличаться», — заявили в службе.

По словам представителей авиакомпаний, билеты выросли в цене из-за увеличения стоимости горюче-смазочных материалов, обслуживания самолетов в аэропортах, сокращения субсидий, а также проблем с поставкой запчастей из-за санкций.