Финляндия решила бессрочно ограничить въезд и выдачу виз россиянам

«Принципиальной целью настоящего решения является обеспечение условий для приостановления необязательных поездок граждан РФ в Финляндию, а также транзита через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, — говорится в пояснении на сайте кабинета министров Суоми.

Задача финского правительства в этом вопросе заключается в том, чтобы въезд и транзит россиян не наносили ущерба международным отношениям Финляндии.

Кроме бессрочного продления ограничений, в стране решили с 10 июля ужесточить правила въезда для российских студентов, командировочных и владельцев недвижимости, сообщило МИД Суоми 6 июля.

Бизнес-поездки можно совершать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет под запретом. Владельцам финской недвижимости понадобится доказать, что необходимо личное присутствие в стране. Конкретики по этому пункту нет. А российским студентам разрешат участвовать только в образовательных программах, ведущих к получению степени, или в учебе в рамках степени, например обучению по обмену, а не на курсах народных колледжей.

Напомним, финское генконсульство в Петербурге прекратит работу с 1 октября. МИД РФ отозвало согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге, а также признала девять финских дипломатических сотрудников персонами нон-гарта.

Ранее стало известно, что Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян. Правила, введенные в сентябре 2022 года, будут пересматривать, чтобы избежать злоупотреблений. Новые ограничения коснутся владельцев финской недвижимости, абитуриентов и деловых туристов.