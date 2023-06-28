Финляндия хочет ужесточить ограничения на въезд для россиян

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, российским владельцам финской недвижимости нужно будет доказывать необходимость личного присутствия при работах по техническому обслуживанию или ремонту дома или квартиры.

Также предлагается ввести ограничения на въезд абитуриентов для сдачи экзаменов в учебные заведения. В дальнейшем попасть в страну смогут только поступающие на такие учебные программы, которые ведут к получению степени или квалификации.

Усложнить въезд финское правительство также предлагает и для людей, которые пересекают границу по рабочим делам. Например, ехать в командировку можно будет только в Финляндию, а не дальше по ЕС.

При этом не стоит вопрос о том, чтобы запрещать транзитные переезды через Финляндию в страны за пределами Шенгена. Решение по ограничениям примут в течение одной-двух недель.