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Путешествия

В Госдуме предложили создать туристическую карту для бесплатных поездок по России

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С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев. Он считает, что проект должен работать по аналогии с «Пушкинской картой». Ежегодный лимит средств на карте мог бы составлять около 30 тысяч рублей.

Locomotive74/shutterstock

Депутат уже обратился в Минэкономразвития с предложением создать карту «Прекрасная Россия». С ее помощью молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет смогли бы бесплатно совершать туристические поездки по России и тратить деньги на экскурсии, круизы, туры и билеты класса «эконом». «В День России скажу очевидное: наша страна - самая прекрасная в мире. И все мы - счастливые люди, потому что можем видеть красоту нашей Родины, узнавать ее историю, общаться с людьми в разных уголках нашей огромной страны, - сказал он. - У каждого молодого гражданина России, независимо от уровня достатка, должна быть возможность путешествовать по стране, чтобы узнать и полюбить ее», — заявил Борис Чернышев.

Чиновник предлагает ежегодно выделять по 30 тысяч рублей на карту. Но при этом, по его задумке, средства не должны сгорать в конце года. Это даст молодым людям выбор: совершать туристические поездки регулярно или накопить деньги на карте и осуществить заветную мечту. «По карте можно будет оплачивать экскурсии, круизы и туры, билеты класса "эконом" на поезд, автобус или самолет, услуги кемпингов, турбаз, гостиниц и хостелов из числа партнеров программы», — рассказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР.

С начала лета через «Госуслуги» снова можно подать заявку на загранпаспорт на 10 лет.

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