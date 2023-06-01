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Через «Госуслуги» снова можно подать заявку на загранпаспорт на 10 лет

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До возобновления приема заявлений на портале появлялось уведомление «Загранпаспорт нового образца временно не оформляется». Подать документы можно не только на сайте, но и в территориальных органах МВД, и в МФЦ.

Shutterstock.com

Ранее в МВД и Гознаке сообщали, что собираются восстановить оформление биометрических документов на 10 лет с 1 июня. Напомним, что с февраля паспорта нового образца не выдавала в РФ из-за нехватки чипов. В ведомствах не уточнили, как удалось решить эту проблему.

Подать заявление на получение биометрического загранпаспорта можно не только на «Госуслугах», но и в территориальных органах МВД, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

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