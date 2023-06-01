Через «Госуслуги» снова можно подать заявку на загранпаспорт на 10 лет

Ранее в МВД и Гознаке сообщали, что собираются восстановить оформление биометрических документов на 10 лет с 1 июня. Напомним, что с февраля паспорта нового образца не выдавала в РФ из-за нехватки чипов. В ведомствах не уточнили, как удалось решить эту проблему.

Подать заявление на получение биометрического загранпаспорта можно не только на «Госуслугах», но и в территориальных органах МВД, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.