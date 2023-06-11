В России резко выросло число столкновений самолетов с птицами

Также за первые пять месяцев выросло на 7%, до 224 случаев, число сообщений о столкновениях (или их угрозе) воздушных судов с птицами, не приведших к повреждениям авиатехники, а также увеличилось количество столкновений или угроз с другими животными. В 12 таких случаях из 21 экипажи уходили на второй круг, чтобы избежать подобных рисков на взлетно-посадочной полосе.

Глава Росавиации связывает это с недочетами в работе аэропортов и других организаций, которые обеспечивают полеты. Он рекомендовал провести занятия с экипажами самолетов по действиям в сложной орнитологической обстановке.

В мае стало известно, что между Петербургом и Сортавалой запустят авиасообщение. Перевозки будут осуществлять самолетами, которые способны вместить до 12 человек. Длительность полета составит 45 минут.