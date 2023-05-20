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Путешествия

Между Петербургом и Сортавалой запустят авиасообщение

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Перевозки будут осуществлять самолетами, которые способны вместить до 12 человек. Длительность полета составит 45 минут. Первые рейсы планируют осуществить уже в июне.

BRS images/shutterstock

Рейс будет привлекательным с учетом того, что летом иногда сложно успеть купить билеты на поезд до Карелии или проехать туда через все пробки на машине. «Первые полеты будут организованы в июне. С учетом занятости людей, их финансовых возможностей, а также тех пробок, которые будут у нас в разгар туристического сезона на дороге из Сортавала в Санкт-Петербург, прибытие в Сортавалу за 45 минут, безусловно, окажется очень привлекательным», — сообщил глава администрации Сортавальского городского поселения Сергей Крупин для ТАСС.

Самолеты будут заходить на посадку в поселке Хелюля. Там аэропорт возобновил приём самолётов с 2020 года, после того, как его восстановил арендатор. «До 2020 года этот аэропорт использовался только для принятия спецбортов: пожарные, санитарная авиация и так далее. Затем данный объект был сдан в аренду очень ответственному арендатору, который восстановил само здание аэропорта, комнаты отдыха пилотов, зал ожидания, восстановил и организовал заправку авиасудов на три вида топлива, привел в порядок взлетно-посадочную полосу», - рассказал Крупин. Расстояние между поселком Хелюля и Сортавалой составляет чуть больше 6 километров.

Из Петербурга в Китай начнут летать самолеты восемь раз в неделю с июня. Сразу две авиакомпании расширяют весенне-летнее расписание. Hainan Airlines уже с 31 мая увеличит частоту полетов в Пекин с одной до двух в неделю.

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