МИД решил закрыть отделения генконсульства Финляндии в Петербурге

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 30 мая российская сторона озвучила послу Финляндии в Москве Антти Хелантерю свое решение.

«Посол был проинформирован о том, что <...> принято решение о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в городе Лаппеенранта. Одновременно финской стороне заявлено об отзыве <...> согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении МИД РФ.

Представители ведомства отметили, что отделения Генерального консульства Финляндии в Петербурге работали еще с начала 1990-х годов, однако, по словам представителей МИД, курс, которого власти Суоми придерживаются в отношении РФ, нанес «серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений».

Напомним, Генконсульство Швеции в Петербурге собираются закрывать с начала осени. Также прекратит работу российское генконсульство в Гетеборге с 1 сентября. Персонами нон грата объявили пять шведских дипломатов.