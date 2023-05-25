Генконсульство Швеции в Петербурге закроют в начале осени

Также прекратит работу российское генконсульство в Гетеборге с 1 сентября. Персонами нон грата объявили пять шведских дипломатов.
Как сообщил МИД России шведскому послу Малене Мард, среди этих пяти персон нон грата есть три сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Их высылают из России.
Также с сентября Россия закроет свое генконсульство в Гетеборге. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что подобные действия — ответ на «откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма» — высылку месяц назад пятерых российских дипломатов.
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