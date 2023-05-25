Генконсульство Швеции в Петербурге закроют в начале осени

Как сообщил МИД России шведскому послу Малене Мард, среди этих пяти персон нон грата есть три сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Их высылают из России.

Также с сентября Россия закроет свое генконсульство в Гетеборге. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что подобные действия — ответ на «откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма» — высылку месяц назад пятерых российских дипломатов.