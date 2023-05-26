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Загранпаспорта нового образца снова будут выдавать с начала лета

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Подать заявление на получение паспорта с биометрией на 10 лет можно будет с 1 июня. Об этом сообщили в МВД России.

Shutterstock.com

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Заявление можно будет подать в территориальный орган МВД России, через МФЦ или через портал «Госуслуги».

В начале февраля стало известно, что в России временно перестали выдавать загранпаспорта нового образца на 10 лет. В «Гознаке» объяснили это тем, что эта услуга стала пользоваться повышенным спросом у россиян, а чипов для паспортов перестало хватать.

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