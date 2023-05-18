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Путешествия

Из Петербурга в Китай начнут летать самолеты восемь раз в неделю с июня

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Сразу две авиакомпании расширяют весенне-летнее расписание. Hainan Airlines уже с 31 мая увеличит частоту полетов в Пекин с одной до двух в неделю, сообщили в пресс-службе Пулково.

Shutterstock.com

Кроме того, Hainan Airlines с 16 июня добавит еще один рейс и их станет три в неделю: по средам, пятницам и воскресенье. Вылетают самолеты из столицы Китая в 14:35, а прилетают в Пулково — в 18:30. Вылет рейса из Петербурга запланирован в 20:10, прилет в Пекин — в 08:50 (на следующий день).

С 3 июня в расписание добавят рейсы авиакомпании Sichuan Airlines, которая будет летать в Чэнду два раза в неделю по четвергам и субботам. Вылет из Чэнду будет проходить в 00:15, а садиться самолеты в Пулково должны в 04:00. Вылет рейса из Петербурга запланирован в 18:30, прилет в Чэнду — в 07:20 (на следующий день). Время указано местное для каждого аэропорта.

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