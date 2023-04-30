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Путешествия

На майские праздники Петербург посетят более полумиллиона туристов

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Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что город готовится принять 600 тысяч гостей. Это почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом.

Kseniia Zagrebaeva/shutterstock

«Мы рассчитываем принять около 600 тыс. гостей за все майские праздники. В прошлом году было более 500 тыс. С учетом того, что выходные в этом году покороче, чем в 2022 году, это очень неплохой показатель для начала летнего туристского сезона», — сказал Корнеев. Он также заявил, что среднее время пребывания туриста — три дня. Наибольшее количество гостей ожидается на праздники, связанные с Днём Победы.

Наибольшее число туристов приедут в Петербург из Москвы, Московской области и прилегающих к ним областей. Кроме того, город намерены посетить гости из Казани, а также городов Урала и Сибири. Среди путешественников преобладают пары и семьи с детьми.

В этом году Смольный прогнозирует рост турпотока на 7%. В самом худшем сценарии город посетят порядка 5 млн туристов, а при самом оптимистичном — порядка 8 млн. В этом году акцент делается на семейный отдых.

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