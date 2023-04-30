На майские праздники Петербург посетят более полумиллиона туристов

«Мы рассчитываем принять около 600 тыс. гостей за все майские праздники. В прошлом году было более 500 тыс. С учетом того, что выходные в этом году покороче, чем в 2022 году, это очень неплохой показатель для начала летнего туристского сезона», — сказал Корнеев. Он также заявил, что среднее время пребывания туриста — три дня. Наибольшее количество гостей ожидается на праздники, связанные с Днём Победы.



Наибольшее число туристов приедут в Петербург из Москвы, Московской области и прилегающих к ним областей. Кроме того, город намерены посетить гости из Казани, а также городов Урала и Сибири. Среди путешественников преобладают пары и семьи с детьми.



В этом году Смольный прогнозирует рост турпотока на 7%. В самом худшем сценарии город посетят порядка 5 млн туристов, а при самом оптимистичном — порядка 8 млн. В этом году акцент делается на семейный отдых.