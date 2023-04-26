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Путешествия

Турпоток в Петербург может вырасти на 7% по сравнению с прошлым годом

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В самом худшем сценарии город посетят порядка 5 млн туристов, а при самом оптимистичном — порядка 8 млн. В этом году акцент делается на семейный отдых.

Shutterstock.com

«Самый пессимистичный сценарий для Петербурга — это 5 млн, которые мы принимали во время пандемии коронавируса. При таких показателях загрузка инфраструктуры не превышает 50%. Оптимистичный сценарий — не меньше прошлогодних 8 млн и рост турпотока на 5-7% к прошлому году», — сообщил председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев.

На совместной презентации летнего туристического сезона Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода Корнеев отметил, что Петербург активно развивает внутренний туризм и делает ставку на привлечение семей с детьми, пишет «Интерфакс».

«В этом году мы делаем акцент и готовы активно увеличивать в Петербурге долю семейных туристов. В прошлом году они составляли половину турпотока… У нас полностью открылась туристическая навигация. В этом году будет много новых водных маршрутов, на воду будут спущены новые современные суда, катамараны, которые свяжут Петербург и Кронштадт. Там у нас есть пилотный проект "Остров фортов", который предназначен, в первую очередь, для семейного посещения», — пояснил он.

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