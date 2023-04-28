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Путешествия

Спрос на отели в Петербурге на майские праздники подскочил на 10%

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Город стал самым востребованным у туристов на этот период. Спрос бронирования на даты с 29 апреля по 10 мая вырос по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что на нынешних майских выходных город посетят более 600 тысяч туристов.

Shutterstock.com

«Популярность города на Неве увеличилась более, чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили в исследовании сервиса Travelata.

Также согласно данным, Петербург занимает лидирующую строчку в рейтинге самых популярных направлений для путешествий. Следом идут Москва и Сочи, пишет «КП» со ссылкой на исследование. По предварительным подсчетам, город должны посетить порядка 600 тысяч туристов.

Ранее председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев сообщил, что турпоток в Петербург может вырасти на 7% по сравнению с прошлым годом. В самом худшем сценарии город посетят порядка 5 млн туристов, а при самом оптимистичном — порядка 8 млн. В этом году акцент делается на семейный отдых.

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