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В Петербурге и Москве заработают китайские визовые центры

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Все подготовительные работы завершились, и теперь Генконсульство ведет переговоры с российскими партнерами, после которых смогут открыться в кратчайшие сроки. Точной даты открытия центров пока нет.

Shutterstock.com

Как отметили представители Генконсульства КНР, открытие визовых центров должно повысить эффективность работы посольств и консульств в Петербурге и Москве.

«В целях повышения эффективности работы посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге по приему виз, Китай принял решение об открытии китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

На данный момент китайские визовые центры в Москве и Петербурге завершили основную подготовительную работу, и теперь представители дипмиссии ведут переговоры с российскими партнерами по поводу сотрудничества.

Пока визовые центры КНР официально не работают и не принимают заявления на визы. Но после открытия россияне смогут подавать заявления на все типы виз в Китай. В конце марта власти республики также разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп.

«Как только все будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет китайские визовые центры», — заключили дипломаты.

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