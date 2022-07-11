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«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Москвы в китайский Чэнду

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Авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Москвы в китайский город Чэнду. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320.

Shutterstock.com

Регулярные пассажирские рейсы в город Чэнду, провинция Сычуань, будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 по следующему расписанию (время указано местное):

  • Пятница. Рейс SU0216 Шереметьево (SVO-C) — Чэнду. Вылет в 13:30, прилет в 02:05 (+1). 
  • Суббота. Рейс SU0217 Чэнду — Шереметьево (SVO-C). Вылет в 03:35, прилет в 07:10.

«Чэнду — промышленный, технологический и экономический центр КНР. В городе развиты обрабатывающая промышленность, IT-отрасль, розничная и оптовая торговля, финансовые и страховые услуги. Международный аэропорт Чэнду-Шуанлю расположен в 16 км от центра города и является вторым по загруженности аэропортом Китая. Из Чэнду выполняются регулярные рейсы местных и зарубежных авиакомпаний по стране и в крупнейшие города Юго-Восточной Азии», — говорят в «Аэрофлоте».

Напомним, ранее стало известно о том, что «Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в турецкие города Бодрум и Даламан. Публикуем расписание перелетов

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