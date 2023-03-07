СМИ: В Петербурге снова стали выдавать загранпаспорта нового образца. Но получить их могут не все

Как сообщает издание «АиФ Санкт-Петербург», уведомления о готовности документов с прошлой недели получили те, кто подавал заявления в декабре 2022 года.

Одновременно с этим, в отделе по вопросам миграции МВД Петроградского и Приморского районов рассказали «Фонтанке», что, вероятно, загранпаспорта нового образца появятся в апреле. «У нас такой команды еще не было», — сообщили изданию в агентстве.

Сейчас на сайге «Госуслуги» не принимают заявления на оформление загранпаспортов нового образца. Эта временная мера действует с февраля. В «Гознаке» объяснили это тем, что услуга стала пользоваться повышенным спросом у россиян, а чипов для паспортов перестало хватать.

В некоторых регионах страны жители получили письма, в которых портал предупреждал, что выдачу загранпаспортов нового образца приостановили «предварительно до второй половины марта 2023 года» по технической причине.