Петербургские туристы предпочитают отели съемным квартирам

Туристы стали отдавать предпочтение именно отелям. Из 8 млн туристов, посетивших город в 2022 году, 3,5 миллиона останавливались в гостиницах, хостелах и других коллективных средствах размещения. Это примерно на 700 тысяч человек больше, чем тех, кто ничего не снимал, а жил у родственников и знакомых. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на статистику «Турбарометра Санкт–Петербурга».

В съёмных апартаментах и квартирах в прошлом году останавливались 1,7 млн туристов — вдвое меньше, чем в отелях. Увеличение туристов в отелях отмечают и представители гостиничного бизнеса. «Мы увеличили загрузку и среднюю стоимость за номер во все сезоны. Однако я связываю эти тенденции скорее с сегментацией туристов: деловой трафик сократился, а туристический, напротив, вырос», — рассказала директор по развитию KravtGroup Ангелина Самадова.

При этом в комитете отмечают, что выросшая заполняемость номеров не гарантировала бизнесу роста выручки: цены год к году для постояльцев повысились не более чем на 10–15%, а расходы на содержание гостиниц увеличились до 40%.

Петербург вошел в топ-3 рейтинга по количеству открытых гостиниц и отелей в 2023 году. С января появилось 320 новых юрлиц и ИП, деятельность которых связана с размещением гостей города. Больше всего гостиниц, хостелов и отелей запускали в мае, июле и сентябре.