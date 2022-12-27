Петербург вошел в топ-3 рейтинга по количеству открытых гостиниц и отелей в 2023 году

Такие данные сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса бронирования Check in. В целом по России число юрлиц и ИП, которые занимаются предоставлением мест для временного проживания, увеличилось с 3 578 до 5 069.

На первом месте по количеству открытых отелей и гостиниц занимает Краснодарский край: на Кубани появилось 575 новых отельеров. Следом идет Москва, там запустили 568 проектов. Третье место у Петербурга (320 объектов), четвертую строчку занимает Карачаево-Черкесия с 227 новыми объектами, а на пятой позиции Дагестан, где открыли 139 мест для проживания туристов.

Напомним, отели Петербурга не досчитались 20% выручки из-за оттока иностранных туристов. Всего с начала года в городских отелях и гостиницах останавливались 5,3 млн человек (при общем турпотоке в 8,08 млн человек). Это на 17% меньше, чем в прошлом году, и на 13% меньше, чем в 2019 году. При этом изменилась и география гостей: в этом году в отелях остановились всего 290 тысяч иностранцев, то есть 5,4%, в 2021 году их доля составляла 7%, а в допандемийном 2019 — 37%.