8 небанальных музеев Петербурга и Ленобласти, о которых вы скорее всего не знали

Архитектурная керамика, дореволюционный народный быт, кирха и имение Ганнибала (нет, не тот, о котором вы подумали, а прадеда Пушкина!): «Собака.ru» рассказывает о нетривиальных музеях в городе и окрестностях. Записывайте адреса!
Дом станционного смотрителя
Первый в России музей литературного героя в здании бывшей почтовой станции создан по повести Пушкина «Станционный смотритель». При жизни поэта здесь проходил Белорусский почтовый тракт, соединявший Петербург с западными и южными губерниями. Говорят, сам Александр Сергеевич не менее 13 раз проезжал Вырскую почтовую станцию по дороге к родовому имению Михайловское.
Комплекс состоит из двух каменных корпусов, конюшни, сарая, шорной, пожарной каланчи, колодца и кузницы. В главном три экспозиции: «чистая половина для господ проезжающих», комната Дуни (дочери смотрителя) и ямщицкая, где можно увидеть омуты, уздечки, сбруи и дуги с колокольчиками. В соседнем здании представлена выставка о почтовой системе XIX века. Круглый год открыта смотровая площадка в здании пожарной каланчи. Есть экскурсии по пространству, где расскажут подробнее о часовне XIX века и верстовом столбе.
Где: деревня Выра, Большой проспект, 32А.
Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.
Стоимость: 200 рублей.
Народный музей дачного быта в особняке Прибыткова
Музей при Прибытковской сельской библиотеке. Деревянный модерновый особняк построен в 1901 году и принадлежал Виктору Прибыткову, отставному капитану первого ранга. Дом имеет необычные пропорции и уникальные цветные витражи с морскими пейзажами на окнах веранды (возможно, выполнены по эскизам Врубеля!). После 1917 года здание национализировали. В советское время в нем работала школа, пионерлагерь и детский сад. В 1997 году в особняке получила прописку библиотека, куда местные дачники стали носить свои старинные вещи. Так на веранде открыли народный музей дачного быта. На выставке полно интересных артефактов: от умывальника начала XX века до зеркала с оправой в виде дракона.
Где: Прибытково, Школьная ул., 2.
Время работы: со вторника по субботу с 10:00 до 17:00.
Стоимость: бесплатно. Приветствуют пожертвования. На вырученные средства местные жители совместно с фондом «Внимание» и волонтерами проекта «Том Сойер Фест» восстанавливают здание.
Приморский краеведческий музей в кирхе
Здание в стиле национального романтизма возвели в 1904 году по проекту архитектора Йозефа Стенбека, автора кирх в Котке и других финских городах. Постройка видела все: визит Николая II, советско-финскую войну, взрыв снаряда и разрушения. После Великой Отечественной войны из храма вывезли дубовые скамьи, пропал орган и витражи Леннарта Сегерстроле. С тех пор в кирхе открывали дом культуры, магазин и даже бар. В 1996 году в здании получил прописку краеведческий музей — работает и сегодня. В пространстве представлены четыре постоянных выставки: история кирхи, военная экспозиция (личные вещи бойцов финской и советской армий, предметы Великой Отечественной войны), быт переселенцев и финский рыбацкий поселок Койвисто (археологические находки, традиционный праздничный финский костюм, дореволюционная вышивка!).
Где: Приморск, Заводская ул., 5.
Время работы: со вторника по субботу с 10:00 до 18:00.
Стоимость: 60 рублей, с экскурсией — 160. В среду — бесплатно.
Музей Водской культуры
Культурный центр (единственный в своем роде!) посвящен вожанам — представителям древнейшего народа, некогда заселившего западную часть современной Ленобласти. Здание выполнено в форме традиционной водского дома трехчастной структуры: летняя изба, зимняя с печкой и между ними — широкий коридор — сени. В экспозиции представлены предметы домашнего обихода, старинная мебель, фотографии и архивные документы, рассказывающие об истории и культуре исчезающего финно-угорского народа.
Где: дер. Лужицы, 11А.
Время работы: вторник, четверг, суббота с 11:00 до 15:00. Предварительно необходимо позвонить хранительнице музея.
Хутор Milka
Жительница поселка Кузнечное Мария Куск спасла от сноса старинной финское здание и открыла в нем музей об истории Карельского перешейка. На выставке: находки местных и копии предметов VII-VIII веков, которые археологи обнаружили у нее на участке (оригиналы — в Кунсткамере!). Мария регулярно проводит праздники и мастер-классы в пространстве.
Где: Ленобласть, Приозерский район, поселок городского типа Кузнечное.
Время работы: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:30. По предварительной договоренности могут принять посетителей в понедельник или вторник.
Стоимость: 250 рублей.
Музей-усадьба «Суйда» (имение Абрама Ганнибала)
Первым владельцем земель в Суйде был граф Петр Апраксин, ему участок подарил Петр I. Вскоре место приобрел Ганнибал (нет, не тот, о котором вы подумали!) — военный инженер, крестник первого российского императора и прадед Пушкина. При нем разбили парк с аллеями, беседкой, солнечными часами и мостом. С 1999 года в имении работает музей. В экспозиции — личные вещи прадеда Пушкина, книги, табакерка, серебряная чайная ложка, кружевное полотенце с монограммой «А. С.».
Где: Суйда, ул. Центральная, 1.
Время работы: со вторника по воскресенье — с 10 до 17.
Стоимость: 120 рублей.
Керамарх
Первый в России музей архитектурной керамики: майоликовые панно, настенная и напольная плитка, изразцовые печи и камины, образцы строительной керамики, керамические иконы, киоты и детали иконостасов. Часть из экспонатов спасена из разрушавшихся или подвергшимся перестройкам зданий. Например, можно увидеть изразцы куполов Соборной мечети или фрагменты капители фасада Дома кино.
Где: Петропавловская крепость, 3Т.
Время работы: с четверга по понедельник — с 11 до 18, во вторник — с 11 до 17. Среда — выходной.
Стоимость: 200 рублей.
Разночинный Петербург
Музей об истории непарадного Петербурга и жизни горожан — их работе, быте и отдыхе на рубеже XIX—XX веков: вещи и документы, картины, редкие книжные издания XIX века, литографии. Есть комната молодого адвоката — Владимира Ульянова (Ленина), где он жил после окончания университета. Работает постоянная выставка «Блокадная комната семьи Агте», где представлены обувь, белье и кухонная утварь семьи, пережившей осаду Ленинграда.
Где: Большой Казачий переулок, 7 (подъезд 1).
Время работы: во вторник — с 11 до 18, в среду — с 12 до 20, с четверга по воскресенье — с 11 до 18.
Стоимость: 200 рублей.
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