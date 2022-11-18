Как воспитательница детского сада Мария Куск приобрела старинный финский хутор и открыла в нем музей истории Карельского перешейка

Восемь лет назад педагог Мария Куск приобрела хутор в Ленобласти. Она решилась восстановить дореволюционные деревянные постройки и создать выставочное пространство об истории Карельского перешейка. В ее коллекции 15 (!) тысяч экспонатов: от каменного века до современности. «Собака.ru» попросила рассказать Марию о том, как она смогла превратить забытый участок земли в точку притяжения туристов со всей России и найти артефакты, которые теперь представлены в Кунсткамере.
Как педагог с 25-летним стажем спасла два старинных здания: в одном — устроила быт, в другом — музей
Я окончила РГПУ им. Герцена факультеты начальных классов, математики и философии. Работала в школе, в детском саду с ребятами с различными нарушениями. Более 30 лет назад переехала в Кузнечное — поселок на границе Ленобласти и Карелии — и увлеклась краеведением. Семья моего супруга жила в старом финском доме и использовала в быту вещи, которые для меня, как для горожанки, представляли интерес: прялки, сельскохозяйственный инвентарь. Так начала собирать старинные предметы. Со временем накопилось много артефактов. Я захотела сделать экспозицию, но места в детском саду и в квартире для нее не было. В 2014 году выкупила старинный финский хутор (отдельно стоящее здание с хозяйственными постройками), чтобы использовать его как выставочное пространство. Обратившись в архивы, выяснила, что это кооперативный финский магазин Osuuskauppa 1914 года, часть которого во время Великой Отечественной войны была утрачена. Мы с мужем сделали в доме ремонт первого этажа, провели воду, канализацию, отопление, организовали четыре выставочных зала и стали жить.
Aseman talo
Поселок Кузнечное до 1948 года назывался Каарлахти. В 1916 году здесь появилась одноименная станция финляндской железной дороги направления «Санкт-Петербург — Вааса» и деревянный дом для ее работников — Aseman talo (станционный дом). Он построен по проекту финских архитекторов Альберта Лейдениуса и Туви Хельстрема. У здания не было охранного статуса, и в свое столетие, летом 2016 года, его расселили и решили снести. Мне позвонила глава поселка и предложила забрать оставшиеся материалы для экспозиции. Когда я приехала, специалист рекомендовал разобрать постройку и перенести на другое место, потому что она была в идеальном состоянии. Стоила эта работа 500 тысяч рублей. Я нашла деньги и перевезла здание на территорию хутора.
Изначально планировала собрать сруб за несколько месяцев, но зимой большая часть конструкций пришла в негодность. Заручившись поддержкой волонтеров фонда «Внимание», начала восстанавливать дом по оригинальным чертежам и старым фотографиям, найденным в архивах. Нам удалось восстановить часть окон, двери, козырьки главного фасада, доработать обшивку дома — прибить нащельники и покрасить здание вываренной краской. Вскоре на первый этаж я перенесла коллекцию (второй — пока не функционирует: нет крыши, постройка временно накрыта профилированным листом).
Я и представить себе не могла, что хутор — кладезь сокровищ. В 2019-м раскапывала здесь финскую конюшню, искала экспонаты для музея и увидела могильник. Сообщила археологам из Кунсткамеры, и они за четыре месяца нашли два артефакта эпохи мезолита (Каменный век) и эпохи Меровингов (Средневековье): украшения и оружие. Все предметы сейчас — в Кунсткамере, а у меня стоят копии.
Недавно узнала, что на территории хутора в XVI веке стояла церковь. Трудно представить, как на этом забытом месте сотни лет назад люди жили и оставляли после себя культурные слои, а сейчас мы по крупицам собираем новые исторические свидетельства.
Праздник Кегри в музее
Красная шапочка с черными руками и шампанским (Что? Да!) — нет, это не выдумка, а экспонат в музее!
Долгое время совмещала работу в детском саду и музей, потому что не была уверена в финансовой стабильности. Несколько лет назад ушла на год в отпуск. За это время окончательно поняла, что не смогу выйти в детский сад. Оставив 25 лет педагогического стажа за плечами, в августе уволилась, и уже четыре месяца являюсь только руководителем краеведческого проекта.
Сегодня на хуторе есть два здания — старинный финский магазин, где живем мы с супругом, и Aseman Talo — музей, где представлено более 15 тысяч экспонатов (описано — 6000) от эпохи каменного века до настоящих дней, собранных на Карельском перешейке. У каждого исторического периода есть свой уникальный трофей. Самый ценный предмет Каменного века — кремниевый топор. Первобытный человек использовал его для изготовления мелких деталей из кварца: например, для наконечников стрел.
В экспозиции Средневековья представлены женские браслеты, найденные на месте захоронения эпохи Меровингов (на территории хутора). Это украшения с узором, рассказывающим об истории первых протокарел, населявших Карельский перешеек полторы-две тысячи лет назад.
Фарфоровая чашка с изображением Красной шапочки
Один из самых необычных экспонатов — фарфоровая чашка с изображением Красной шапочки 1926 года, выпущенная финской фирмой Аrabia. Нашли предмет на территории хутора во время строительства фундамента для Aseman talo. У него есть две особенности. Первая — Красная шапочка изображена с черными руками. Это отсылка к тому, что девочка не должна была вступать в разговор с волком. 100 лет назад эту историю родители рассказывали в назидание дочерям, чтобы они не вели беседу с посторонними. Вторая — Красная шапочка несет бабушке в корзинке не пирожки, как в российской версии, а бутылку шампанского. В оригинальном произведении французского писателя Шарля Перро (он адаптировал народное предание) внучка несла бабушке в качестве лекарства вино.
Еще два года назад я останавливала людей по пути в Рускеалу и предлагала бесплатно посмотреть экспозицию. Сегодня к нам приезжают туристы со всей страны: за лето музей посетили более 10 тысяч человек. Это большой успех! Мы будем дальше развивать проект. Сейчас делаем ландшафтный дизайн всего участка, чтобы хутор выглядел максимально аутентично. В следующем году отремонтируем второй этаж Aseman talo, где откроем дополнительные экспозиции. Отстроим технические помещения и разместим в них кафе и кабинеты для сотрудников.
Музей работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:30. По предварительной договоренности могут принять посетителей в понедельник или вторник. Входной билет — 250 рублей.
Узнать, как помочь в восстановлении кровли Aseman talo, можно здесь.
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