Как воспитательница детского сада Мария Куск приобрела старинный финский хутор и открыла в нем музей истории Карельского перешейка

Один из самых необычных экспонатов — фарфоровая чашка с изображением Красной шапочки 1926 года, выпущенная финской фирмой Аrabia. Нашли предмет на территории хутора во время строительства фундамента для Aseman talo. У него есть две особенности. Первая — Красная шапочка изображена с черными руками. Это отсылка к тому, что девочка не должна была вступать в разговор с волком. 100 лет назад эту историю родители рассказывали в назидание дочерям, чтобы они не вели беседу с посторонними. Вторая — Красная шапочка несет бабушке в корзинке не пирожки, как в российской версии, а бутылку шампанского. В оригинальном произведении французского писателя Шарля Перро (он адаптировал народное предание) внучка несла бабушке в качестве лекарства вино.

Еще два года назад я останавливала людей по пути в Рускеалу и предлагала бесплатно посмотреть экспозицию. Сегодня к нам приезжают туристы со всей страны: за лето музей посетили более 10 тысяч человек. Это большой успех! Мы будем дальше развивать проект. Сейчас делаем ландшафтный дизайн всего участка, чтобы хутор выглядел максимально аутентично. В следующем году отремонтируем второй этаж Aseman talo, где откроем дополнительные экспозиции. Отстроим технические помещения и разместим в них кафе и кабинеты для сотрудников.

Музей работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:30. По предварительной договоренности могут принять посетителей в понедельник или вторник. Входной билет — 250 рублей.

Узнать, как помочь в восстановлении кровли Aseman talo, можно здесь.

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