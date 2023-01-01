Петербург вошел в топ самых популярных январских направлений

Вторым по популярности направлением стал Сочи. На южное направление пришлось 12,4% запросов. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Билеты в Петербург рассматривал каждый десятый из тех, кто собирался провести зимние выходные в России. Причем средняя стоимость билета в города из топа составляет 7–7,5 тысяч рублей. В целом отдыхом в России интересовалось более половины туристов (55%).

Самой популярной зарубежной страной в январе является Турция. На Стамбул приходится 12,9% запросов на авиабилеты. Также россияне интересуются перелетами в Ереван (6,5%) и Пхукет (5,7%).

Отели Петербурга не досчитались 20% выручки из-за оттока иностранных туристов. Всего с начала года в городских отелях и гостиницах останавливались 5,3 млн человек (при общем турпотоке в 8,08 млн человек). Это на 17% меньше, чем в прошлом году, и на 13% меньше, чем в 2019 году.