Отели Петербурга не досчитались 20% выручки из-за оттока иностранных туристов

Такие данные приводит член экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова со ссылкой на отчет «Турбарометр Санкт-Петербурга 2022». Участники рынка при этом отмечают снижение выручки на 20% (от допандемийного уровня) из-за потери платежеспособных иностранных гостей. И это при условии, что турпоток постепенно восстанавливается за счет российских туристов.

Также в отчете показано, какой средний чек у россиян, путешественников из ближнего и дальнего зарубежья. Так, за одну поездку в Петербург житель России тратит в среднем 39 700 рублей, из них на проживание приходится 7 300 рублей или 18,3%. Гость из ближнего зарубежья тратит 64 500 рублей (13,2% или 8 500 рублей на размещение), а турист из дальнего зарубежья оставляет 113 500 рублей (13,5% или 15 300 рублей на размещение).

Кроме того, в уходящем году на 10,6% вырос и номерной фонд. В Петербурге сейчас порядка 51 290 номеров. С начала года заработали семь отелей с фондом в 1 568 номеров. Средняя загрузка петербургских отелей в течение года составила 60-65%.