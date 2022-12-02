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Из аэропорта «Пулково» запустят рейсы в Самарканд с середины декабря

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Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов на рейсы в Узбекистан. Полеты будут проходить три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.

Shutterstock.com

Первый рейс запланирован на 16 декабря. Вылеты из Петербурга намечены на 8:00, а прилет в Самарканд — на 15:00. Вылет обратного рейса FV6980 в 16:20, прилет в 19:20. Время указано местное для каждого аэропорта.

Напомним, недавно из Пулково в Шарм-эль-Шейх запустили прямые авиаперелеты. Первый рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines уже отправился в Египет из петербургского аэропорта 11 ноября. Следующие полеты будут проходить два раза в неделю: по вторникам и субботам.

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