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Путешествия

Из Пулково в Шарм-эль-Шейх запустили прямые авиаперелеты

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Первый рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines уже отправился в Египет из петербургского аэропорта. Следующие полеты будут проходить два раза в неделю: по вторникам и субботам.

Shutterstock.com

Прилет в Петербург запланирован по вторникам в 13:20, по субботам — в 12:35. Вылет из аэропорта Пулково в Шарм-Эль-Шейх — по вторникам в 14:20, по субботам в 13:35. Рейсы будут проходить на Airbus A320, которые вмещают до 175 пассажиров.

Рейсы проходят в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус». Билеты в Шарм-Эль-Шейх можно купить в составе туристического пакета. Кроме того, авиакомпания AlMasria Universal Airlines один раз в неделю выполняет рейсы из Петербурга в Хургаду.

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