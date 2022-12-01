Туроператоры рассказали, во сколько обойдется новогоднее путешествие в Петербург

Как сообщили в Ассоциации туроператоров, рост спроса фиксируется на бронирования путешествий по всей России на новогодние праздники. Туры подскочили в цене 20-30% год к году. Увеличение цены связывают с ростом стоимости зарубежных туров закрытием ряда направлений, а также благодаря эффекту низкой базы (последние два года туристическая отрасль находилась под давлением из-за коронавирусных ограничений).

В топе направлений у россиян — Красноярский край. Его выбирают для новогоднего путешествия до трети организованных туристов. На второй строчке расположились Петербург и Кавказские минеральные воды: на туры в эти города по 10% бронирований.

«На некоторые популярные туры [в Петербург] открываем дополнительные группы. По сравнению с прошлым годом отмечаем значительный рост продаж, так как в 2021 ковидные ограничения сильно снизили туристическую активность в новогодние праздники», — рассказали в компании «Невские сезоны».

Цена на новогодний тур в Петербург начинается от 3,9 тысяч рублей на одного человека за двухдневный тур в трехзвездочном отеле. Размещение в пятизвездочной гостинице в течение шести дней будет стоит от 35-40 тысяч рублей. Средний чек тура на Новый год по России сейчас оценивается в 55-60 тысяч рублей на двоих на четыре ночи (без учета билетов на самолет).