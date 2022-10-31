АТОР: Кипр с 1 декабря введет для россиян сбор за оформление национальной визы

По данным Ассоциации туроператоров, с 1 декабря для россиян вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы. Для взрослых он составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.

В АТОР отметили, что из-за приостановки прямых рейсов между Россией и Кипром консульства Кипра больше не оформляют россиянам про-визы. Для въезда в республику потребуется многократная действующая шенгенская виза, или многократная национальная виза Румынии, Хорватии или Болгарии, или же кипрская национальная виза. Общий срок пребывания по такой визе не должен 90 дней в течение 180-дневного периода.

Напомним, в сентябре Европейский союз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Тогда отмечалось, что такое решение приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.