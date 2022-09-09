Теперь официально: ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией

Совет Евросоюза принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Теперь на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса. Приостановка упрощенного визового режима приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

«Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и неоправданной агрессией […] Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества», — заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. По его словам, решение совета ЕС является «прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу».

Решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией будет опубликовано в официальном журнале ЕС 9 сентября. Оно вступит в силу в день его принятия и будет применяться с 12 сентября 2022 года.